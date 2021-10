Povestea unui start-up care vrea să-i împrietenească pe profesori, elevi și părinți cu online-ul

Ministrul Educației declara în urmă cu câteva zile, când rata de incidență din marile orașe se apropia de 6 la mia de locuitori, că sistemul de învățământ online prezintă încă multe probleme, aducând în discuție lipsa platformelor de evaluare online. Vestea bună este că platformele există, într-o piață a startup-urilor edTech care de la an la an începe să devină tot mai efervescentă. Cu toate acestea, educația digitală din România se află încă la început de drum, după cum a declarat într-un interviu wall-street.ro, Alexandru Șelaru, fondator edus.ro și Edu Academy.