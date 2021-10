Cu mult entuziasm și jovialitate, Bogdan Georgescu, antreprenor în serie, a pășit în studio-ul wall-street.ro pentru a ne povesti despre SOLO, cel mai recent proiect al său în care este implicat. Cunoscut de publicul larg pentru înființarea Bookster, celebra bibliotecă pentru corporatiști, 2021 l-a purtat pe antreprenor către noi orizonturi, cu idei noi de afaceri care s-au născut în comunitatea Novel Ventures, un incubator local pentru start-up-uri.

SOLO este o aplicaţie ce urmează să fie lansată și care administrează întreaga activitate a unui PFA, de la înființare și până la tot ce ține de contabilitate și de gestionarea cheltuielilor, totul în mod digital, direct de telefonul mobil.

Piața PFA-urilor era neglijată în prisma serviciilor care să le facă viața ușoară. Majoritatea companiilor care oferă servicii financiare și de contabilitate se concentrează pe companiile mari, pe SRL-uri. Și mi-am dat seama că s-ar putea să fie o oportunitate în spațiul acesta de a ajuta pe cineva să își facă un PFA, dar care are nevoie și să îl administreze cu tot ce are nevoie, de la înființare, contabilitate, grija cheltuielilor, taxe, depuneri de declarații, tot ce are nevoie. Solo asta face și de aici a plecat ideea, din nevoia de a ajuta.

- Bogdan Georgescu, cofondator SOLO -