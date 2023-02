Colibri, motocicleta electrică românească care se pliază în lift

Colibri este o motocicletă electrică 100% românească ce a fost creată de un tânăr antreprenor și va fi pe șoselele din România din vara aceasta.

Petre Georgescu, antreprenorul care a creat motocicleta electrică are experiență anterioară după ce a construit una dintre cele mai ușoare biciclete pliabile din lume, Hummingbird.

Colibri este noul său proiect, un moped electric care încearcă să rezolve problema mobilității urbane printr-o autonomie mare, o siguranță crescută și capacitatea de a fi stocată chiar și pe balcon, atunci când vine iarna.

Colibri costă la precomandă 2.799 de dolari pentru versiunea cu o baterie, iar pentru cea cu 3 baterii 3.495 de dolari.

Colibri este o motocicletă electrică care parcurge distanțe mari rapid, are dimensiuni reduse, viteză potrivită și un cost de întreținere redus. În plus, Colibri se pliază și poate fi depozitată în scara blocului sau pe balcon. Motocicleta va avea mai multe versiuni, dar cea înmatriculabilă, care va fi condusă cu carnetul categoria B va fi limitată la 50 de kilometri pe oră. O versiune off road, ideală pentru pasionații de trasee de pădure sau montane, va avea o viteză maximă de 90 de kilometri pe oră. "Pentru versiunea următoare vom introduce și un model pentru posesori de carnet A1, cu o viteză maximă de 110 km/h".

Sursa foto: Colibri

