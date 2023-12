start-up.ro a lansat primul documentar despre istoria și evoluția ecosistemului de startup-uri din România

start-up.ro, platforma de conținut care acoperă zona antreprenorială din România de mai bine de 8 ani, a lansat pe 5 decembrie primul documentar despre istoria și evoluția ecosistemului de startup-uri din plan local.

Documentarul ”Romanian Startups: Roaring Tigers of Europe” acoperă 33 de ani de istorie, de la primii antreprenori din anii de tranziție, până la primele tranzacții ale companiilor de tehnologie, care au pus România în harta atenției internaționale.

În cele 6 capitole ale documentarului, jurnaliștii start-up.ro Oana Coșman și Florin Cașotă inventariază anii în care luau naștere cei mai importanți jucători din industria startup-urilor. Roaring Tiger of Europe acoperă istoria antreprenorială de tehnologie sub șase direcții: The Inspired, The Inspiration, The Sparks, The Capital & the Knowledge, The Rising Stars, The Present and The Future.

Pentru realizarea documentarului, jurnaliștii au realizat peste 60 de interviuri cu antreprenori, fondatori de startup-uri, dar și cu persoanele care au creat primele fonduri de investiții cu capital de risc, investitori tip angel și acceleratoare și incubatoare de afaceri.

Din cele 70 de ore de filmare, echipa a reușit să comprimă un documentar de 2 ore care acoperă 33 de ani de istorie și schimbare.

Printre interlocutorii din documentar, jurnalista Oana Coșman a discutat cu: Marius Ghenea - creatorul Flamingo Computers, unul pentru primii distribuitori de calculatoare din România, în prezent managing partner pentru Catalyst România, primul fond de investiții cu capital de risc născut în țara noastră; Radu Georgescu - unul dintre primii antreprenori care au văzut potențialul unei companii de tehnologie chiar în primele zile ale accesului la internet în România. În 1994 a creat RAV Antivirus, o companie care a fost achiziționată de Microsoft în 2003. A început în 92 cu Gecad Net și mai târziu a trecut la crearea Avangate și alte companii de tehnologie; Florin și Măriuca Talpeș - printre primii antreprenori de după ’89 care au înțeles că România poate crește prin tehnologie. În 1990 au început Softwin, o afacere care 11 ani mai târziu a devenit sinonimă cu unul dintre produsele lor, Bitdefender, companie care acum are clienți din 170 de țări pe care intenționează să o listeze la Bursa de Valori din New York.

Aceștia sunt doar câțiva dintre pionierii ecosistemului de startup-uri care apar în documentar, alături de români care au avut succes internațional, care au dezvoltat companii direct în afara granițelor, dar și cu jucători din spațiul european de la care antreprenorii locali au învățat să dezvolte afaceri și să le susțină financiar pentru a le pregăti pentru alte piețe.

Lungmetrajul a putut fi vizionat pe 5 decembrie, în premieră, alături de aproximativ 300 de membri din comunitatea de startup-uri și investiții.

La evenimentul de lansare au fost prezenți și Lucian Botea, VP of partnership development and digital transformation în cadrul Universității Româno-Americane, care a vorbit despre rolul educației pentru o viziune antreprenoriala în rândul tinerilor; Cătălin Lupoaie, B2B Marketing Manager în Banca Comercială Română și printre inițiatorii InnovX-BCR, care a vorbit despre importanța colaborării ecosistemului cu jucătorii din banking; Ana Ciobanu, Startup Programs Manager la Orange, care a vorbit despre interesul și curiozitatea companiei de a accelera startup-uri încă din primii ani ai formării acestui domeniu; Matei Pavel - investitor în serie, care a povestit despre începuturile lui și despre rolul pe care îl are comunitatea în a modela și a dezvolta noi și noi oameni ai schimbării; Mihai Guran, investitor, consultant și antreprenor, care a vorbit despre valori și despre importanța jucătorilor mici care ajung să se lupte cu uriașii folosind uneltele potrivite.

Pe scena din sala de la Româno-Americană, a urcat și Ambasadorul Israelului, excelența sa Reuven Azar, care a povestit despre modelul ecosistemului de startup-uri israelian, care până acum a dat 88 de unicorni lumii, companii evaluare la 1 miliard de euro

Documentarul a pornit din dorința jurnalistei Oana Coșman de a oferi o înțelegere cât mai integrată asupra unui ecosistem recent și în plină dezvoltare, dar și de a oferi inspirație fondatorilor care privesc spre Silicon Valley cu admirație.

”Documentarul nu este o poveste despre un vis, este o relatare despre munca grea care stă în spatele a ceea ce mulți credeau imposibil. Să fii antreprenor în anii 90 era considerat o nebunie. Să vorbești despre startup-uri în anii 2000 părea o glumă. Au fost însă câțiva oameni care au transformat antreprenoriatul într-un termen respectabil și care au adus ideea de startup la realitate. Documentarul e povestea lor. Este o dovadă a muncii și pasiunii care nu se vede în tabele Excel. Și poate că România nu este încă un lider regional, dar a fost numită tigrul din CEE, iar creșterea și inovația acum nu mai sunt un mieunat, ci un adevărat răget”, spune Oana Coșman, inițiatoarea și realizatoarea proiectului.

Roaring Tigers of Europe este o producție start-up.ro și Videocorp, parte din compania românească de publishing de aproape 20 de ani pe piață, InternetCorp. Documentarul a fost realizat cu sprijinul partenerilor BCR, Orange, 2Performant. Partenerii din comunitate au fost

Guran Consulting Global, How to Web, Launch, Impact Hub Bucharest, Flaviu Simihaian, Rubik Hub, SoftServe și Universitatea Româno-Americană. Partenerii de lansare au fost Zăganu, Strunga Winery, Beciul Domnesc, Fit Fresh și Pop Cola.

Roaring Tigers of Europe va fi disponibil online începând cu luna ianuarie 2024.

