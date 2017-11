Aceasta este prima ruta care leaga orasul de pe Bega cu o destinatiei din afara Europei. Zborurile intre Timisoara si Tel Aviv (Israel) vor fi operate in zilele de luni si vineri.

Tel Aviv, un oras modern, vibrant si cosmopolit este perfect pentru vacante in orice perioada a anului, cu faleze ce aduc aminte de cele aflate in Miami, cu kilometri de coasta mediteraneana unde te poti bronza in voie tot timpul anului, cu cafenelele si inovatiile culinare cum nu intalnesti niciunde in lume. In plus, la doar o ora distanta, o alta destinatie de top, Ierusalim, isi intampina calatorii cu istorii si povesti vechi de secole, cu alei intortocheate si asezaminte religioase, cu o gastronomie delicioasa sau muzee si galerii de arta extrem de bine apreciate. Calatorii dornici de si maimulte distractii sau aventuri, se pot bucura de excursii de o zi cu plecare din Tel Aviv sau Ierusalim spre Marea Moarta, spre intinderile uluitoare ale desertului Mitzpe Ramon sau spre satul pescaresc Capernaum.

Recent, Wizz Air a lansat functia fare lock prin care clientii pot bloca pretul unui bilet de avion pentru 48 de ore. In plus, compania a anuntat ca nu va mai percepe un tarif aditional pentru bagajul mare de mana adus la bordul aeronavelor sale, pe oricare dintre zborurile companiei, incepand cu 29 octombrie 2017.

Wizz Air a transportat din si catre Romania 5,5 milioane de pasageri in 2016, ceea ce a plasat-o pe primul loc. Compania a fost urmata, in ordine, de Blue Air, Tarom si Ryanair.