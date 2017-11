Cu ocazia weekendului prelungit de la finalul lunii noiembrie, care marcheaza Ziua Nationala a Romaniei, interesul romanilor pentru a strabate tarile europene este tot mai mare fata de 2016. In topul celor mai cautate destinatii pentru perioada 29 noiembrie – 3 decembrie 2017 este Italia, cu o crestere de +89% fata de anul trecut, Roma fiind atractia principala.

Pe locul al doilea in cautarile efectuate pe momondo.ro se afla Spania (+95%) si in special Barcelona, care ii atrage pe calatorii romani tot mai mult (+93%), in ciuda evenimentelor politice si economice petrecute in ultimele luni acolo. Cu o crestere asemanatoare in cautari este Austria (+91%), Viena fiind orasul catre care mai multi romanii planuiesc (+95%) sa se indrepte in minivacanta de 1 decembrie.

Cele mai ieftine si mai scumpe zboruri la final de noiembrie

Cand ne referim la modul in care preturile zborurilor catre cele mai cautate destinatii in anul 2017 s-au modificat comparativ cu anul trecut, momondo.ro a analizat diferenta de pret pentru zborurile din Bucuresti catre 10 cele mai cautate orase din acest an.

Desi Barcelona este pe locul al doilea in preferintele romanilor pentru minivacanta de la finalul lunii noiembrie, pretul ofertelor de zbor catre capitala Cataloniei are cea mai mare scadere (-29%) din top 10 cele mai cautate destinatii. Totodata, fata de preturile inregistrate pentru aceeasi perioada a anului trecut, ofertele de zbor mai ieftine anul acesta cu plecare din Bucuresti sunt catre Paris, Amsterdam si Viena, cu -19%, -17% si, respectiv, -16%. Si in cazul zborurilor catre Londra si Lisabona preturile au scazut, cu -12% pentru ambele destinatii.

Singurele destinatii care au devenit mai scumpe pentru finalul lunii noiembrie 2017 fata de 2016, cand vine vorba de ofertele de zbor, sunt Berlin (+10%) si Bruxelles (+3%).

Roma ramane destinatia din top cu oferte de zbor cu plecare din Bucuresti ale caror pret nu s-a modificat, astfel ca cei mai multi calatori romani care vor reveni in capitala Italiei la finalul lunii noiembrie pot lua in calcul un buget similar cu cel de anul trecut.

Germania este in continuare o destinatie atractiva si accesibila pentru calatorii romani, indiferent de sezon, iar pentru inceputul lunii decembrie cautarile de zbor au crescut cu +62% fata de 2016 si cu +44% spre capitala Berlin.

Cele mai mare cresteri in cautari au fost inregistrate, insa, pentru Belgia (+144%), Franta (+120%) si Portugalia (+102%). Pentru finalul lunii noiembrie, mai multi romanii au planuit sa se indrepte in special catre capitale – Bruxelles (+137%), Paris (+124%) si Lisabona (+102%).

