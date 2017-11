Cocktail Holidays lanseaza, in premiera, circuite in SUA, Iran, Argentina, Brazilia, Rusia si Iordania in 2018. Turoperatorul mizeaza, pentru 2018, si pe dezvoltarea segmentului de turism individual.

Circuitele organizate de Cocktail Holidays vor avea o durata de minimum opt zile, iar turistii vor avea ocazia sa cunoasca destinatia in amanunt, cu ajutorul unui ghid specializat. Tariful unui astfel de circuit porneste de la 850 euro/persoana.

In destinatii in care organizeaza circuite si sejururi cu zboruri tip charter, 17 tari din Europa, Asia, Africa si America, turoperatorul si-a diversificat oferta de hoteluri pentru categoria de turisti care prefera transportul individual. Preturile pentru o noapte de cazare incep de la 18 euro/persoana la un hotel de 4 stele, in regim self-catering. Cererea de cazari s-a dublat in 2017, fata de anul anterior, si se estimeaza ca in 2018 va reprezenta 20% din vanzarile turoperatorului.

Destinatii de vacanta in 2018

Segmentul de chartere cuprinde si in 2018 destinatii ca Sharm el Sheikh, Tenerife, Croatia si cele traditionale, Spania, Grecia, Turcia. Pentru al treilea an consecutiv, Cocktail Holidays ofera in lunile mai si septembrie vacante pe charter in Muntenegru, cel mai sudic fiord al Europei si unicul din Balcani.

Pachetele cu zbor din Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi si Constanta au fost lansate in luna noiembrie si au o reducere de pana la 50% la tariful de cazare in perioada de Early Booking.

Reducerile afisate in perioada de Early Booking sunt date de partenerii hotelieri din destinatiile aflate in oferta noastra de vacanta de vara. Le oferim, la randul nostru, clientilor nostri care vor sa rezerve din timp vacanta de vara pe zboruri charter. Rezervarea din timp a vacantei are avantajul tarifului redus, dar are si avantajul alegerii pachetului dorit Dan Goicea, manager Cocktail Holidays

Cele mai cautate destinatii de Craciun si Revelion

Pentru sarbatorile de iarna, turistii Cocktail Holidays prefera orasele in care se organizeaza piete de Craciun si destinatiile calde. Piata de Craciun la Lisabona si circuitul de revelion in Egipt “Croaziera pe Nil” s-au vandut in primele trei saptamani de la lansare, intreaga oferta a programelor de Craciun fiind epuizata peste 90%.

Un pachet turistic de Craciun, la un hotel de 4 stele, all-inclusive, costa 499 de euro de persoana, iar la un hotel de 5 stele, all-inclusive, pretul ajunge la 629 de euro de persoana.

Pachetele de Revelion sunt vandute in proportie de 70% in luna noiembrie, oferta Cocktail Holidays cuprinzand anul acesta, in premiera, vacante in Sharm el Sheikh si Cuba, pe langa Thailanda, Maroc, Madeira, Antalya, Dubai si Abu Dhabi.

De Revelion, un pachet turistic (care include si masa de Revelion) costa 615 euro/persoana la un hotel de 4 stele si 756 de euro/persoana la un hotel de 5 stele. Tot de Revelion, in Cuba, un pachet de 7 nopti, care include mic dejun si biletul de avion, la un hotel de 4 stele, costa 1.430 de euro de persoana. La un hotel de 5 cinci stele, pretul ajunge la 1.815 euro de persoana.

Cele mai cautate vacante in 2017

Numarul turistilor Cocktail Holidays a crescut in 2017 cu 10%, destinatiile cele mai cautate fiind Tenerife si Sharm el Sheikh, cu pachete de la 580 de euro/persoana/cu toate taxele incluse. Cele mai multe vacante s-au vandut insa pentru Grecia, Turcia si Spania, pentru care Cocktail Holidays a organizat chartere din patru orase din Romania, cu o frecventa de 1-2 pe saptamana. Turoperatorul estimeaza ca va incheia anul cu un volum de vanzari de peste 16 milioane de euro.

Sursa foto: Lukas Gojda/Shutterstock.com