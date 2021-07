Lemnos este un loc de care m-am îndrăgostit imediat ce am coborât de pe feribot în portul din Myrina, capitala insulei. Și asta pentru că Lemnos este un loc primitor și bine amenajat, dar presărat cu rămășițe ale istoriei și plin de plaje sălbatice sau de sate care și-au păstrat tradițiile și arhitectura.

Însă Lemnos nu a fost mereu locul ospitalier și cochet care este astăzi, fiind multă vreme un loc dedicat exclusiv agriculurii și cutreierat doar de localnici. Dar au fost oameni, antreprenori mai exact, care au crezut în potențialul acestei insule (a opta ca mărime din Marea Egee) și au investit aici. Unul dintre acești antreprenori este Stelios Mantzaris, proprietarul hotelurilor Varos Village și Varos Village Boutigue, dar și președintele hotelierilor din Lemnos.

“Când am venit aici, acum mai bine de 10 ani, nici măcar grecii nu prea știau despre această destinație. Atunci am ales să dăm credit acestui loc și să luptăm pentru a-l transforma în destinația unică și minunată care este astăzi”, mi-a explicat Stelios Matzaris (foto).

Ce a făcut mai exact Stelios pentru această insulă? În primul rând a investit aproximativ 16 milioane de euro din fonduri proprii pentru a readuce la viață satul Varos, un sat care nu exista din punct de vedere turistic în urmă cu mai bine de 10 ani. Și nu a făcut acest lucru oricum, ci păstrând tradiția și arhitectura locului.

„Satul Varos a fost unul dintre cele mai bogate din insulă, dar căzuse în ruină, din cauza lipsei locurilor de muncă și a sărăciei. Astfel, oamenii au fost nevoiți să plece departe pentru o viață mai bună, iar acest sat rămăsese înghețat în timp”, spune antreprenorul originar din Atena.

Pentru a reînvia acest sat, Stelios Mantzaris a folosit un concept pornit în Italia în anii '80, care se numește “albergo diffuso” – hotel dispersat. Este un tip de hotel care nu se află într-un singur loc, ci în diferite clădiri istorice dintr-o comunitate mică, care sunt renovate și construite păstrând arhitectură inițială. Astfel, Stelios a transformat vechea maternitate a satului, casa doctorului din localitate sau hambarele locului în hotelul dispersat Varos Village Hotel & Residences. Iar pentru această idee, Varos Village a primit 14 premii din partea industriei ospitalității din Grecia, ultimul și cel mai important fiind pentru sustenabilitate.

Odată cu investiția lui Stelios, Lemnos și Varos au devenit din ce în ce mai vizitate, lucru care a determinat și alți antreprenori - hotelieri, dar nu numai - să se dezvolte în zonă.

Un astfel de business este crama Estate Chatzigeorgiou, care produce vinuri premiate în toată lumea. La fel ca și Stelios Mantzaris, Petros Chatzigeorgiou trăia în Atena, unde avea propria afacere. Dar o vizită pe insula Lemnos, de unde provenea familia sa, l-a inspirat să înceapă aici producția de vin. Viziunea sa a fost lansarea rafinatului soi local, Muscat din Alexandria pe piețele interne și internaționale. În prezent, el este proprietarul unei crame moderne, producătoare de vinuri recunoscute în toată Grecia și nu numai.

Un alt business dezvoltat în ultimii ani în Lemnos este glampingul Surf Club Keros. Iubitorii sporturilor pe apă (windsurfing, kitesurfing) pot beneficia aici de o vacanță în mijlocul naturii, având la dispoziție toate facilitățile unei cazări într-un hotel de 4 sau 5 stele. Prețul pentru o noapte de cazare în glampingul Keros este cuprins între 130-170 de euro/noapte pentru un cort de 4 persoane și începe de la 35 de euro pe noapte pentru unul de 2 persoane.

Dar toate investițiile și transformările insulei din nordul Greciei ar fi rămas necunoscute dacă Lemnos nu ar fi beneficiat de un lucru esențial pentru un loc turistic - destination management, adică managementul destinației.

„Destination management funcționează pentru destinațiile care se dezvoltă strategic, după un plan, folosind toate resursele și abilitatile părților interesate (stakeholders). Cred că orice destinație care vrea să aibă turism ar trebui să aibă un astfel de plan”, mi-a explicat Stelios, care mi-a dat exemplul Lemnosului.

“În 2014, când am început în Lemnos, ca manager al asociației hotelierilor, aveam 42.000 de turiști pe an. În 2019 am ajuns 140.000 de turiști/an, ceea ce înseamnă că în doar 5 ani am triplat numărul de turiști deoarece am creat un plan pe care l-am urmat, lucrând îndeaproape cu toți cei interesați”, mai explică Stelios Mantzaris.

Cum ajungi din România în Lemnos

Insula Lemnos este foarte accesibilă turiștilor români. Astfel, aceștia pot merge cu mașina până la Kavala, iar de acolo pot lua feribotul spre Lemnos (circa 3 ore și jumătate durează drumul). Există și varianta avionului, insula având aeroport, însă va fi nevoie de cel puțin o escală pentru a ajunge aici deoarece nu există zbor direct din România. Nu în ultimul rând, cei care vizitează Thassosul și vor să încerce și altceva, pot lua feribotul și în 40 de minute sunt în Lemnos.

De ce Lemnos?

Lemnos are plaje lungi cu nisip fin, golfuri adăpostite, peisaje cu roci vulcanice sau sate tradiționale cu case de piatră.

Dar, dacă suntem în Grecia, să începem cu mituri și povești despe zei. Așadar, miturile despre Lemnos sunt legate de zeul Hefaistos. Se zice că atunci când Hera s-a certat cu Zeus și fiul ei a încercat să o apere, Zeus l-a aruncat de pe Olimp, iar Hefaistos a ajuns pe Lemnos și a început să îi învețe pe oameni arta prelucrării fierului.

Ruinele Hefistiei sunt ceea ce a rămas dintr-un oraș antic care a înflorit în timpul secolelor al V-lea și al IV-lea î.Hr. Zeul Hephaistos a fost protectorul acestui oraș, care i-a fost închinat. Ruinele teatrului de aici reprezintă un obiectiv turistic pe care nu trebuie să îl ratați într-o vacanță în Lemnos.

Potrivit localnicilor, în Lemnos sunt peste 140 de plaje, unele mai bine amenajate, altele mai sălbatice, însă majoritatea cu nisip foarte fin. Printre cele mai frumoase plaje ale insulei Lemnos:

Plaja Keros – recunoscută în rândul celor pasionați de windsurfing și alte sporturi nautice;

Plaja Thanos – aici gășiți nisip fin și apă foarte curată, un loc ideal pentru familii;

Plaja Havouli – nisip fin, apă turcoaz și beach bar;

Plaja Gomati – plajă sălbatică, căutată de iubitorii de sporturi nautice;

Plaja Fanaraki - populară în rânduș tinerilor;

Plaja Artemida - plajă sălbatică;

Plaja Neftina - plajă sălbatică;

Plaja Saravari - perfectă pentru cei veniți cu cortul sau cu rulota;

Plajele din Myrina.

Satele insulei sunt adevărate opere de artă din piatră. Astfel, indiferent unde te vei opri vei descoperi bijuterii arhitecturale din piatră, cu finisaje uimitoare și reliefuri decorative.

Castelul din capitala Myrina este unul dintre cele mai frumoase locuri ale insulei. Flancat de două cartiere de pe litoral – Romeiko (greacă) și Turkiko (turcă) Yialo (țărm), a fost ridicat de împăratul bizantin Andronikos I Komninos (1118-1185) pe locul zidurilor mai vechi.

Poliochni a fost una dintre cele mai importante așezări din epoca neolitic-bronz din Egee. Ea a trecut prin atâtea faze de construcție în cei 2000 de ani de existență în plus, încât arheologii le-au atribuit culori pentru claritate – negru, albastru, verde, roșu, galben, maro și violet. Merită să-i aloci câteva ore din sejurul tău pe Insula Lemnos doar pentru aerul preistoric pe care îl emană.

În istoria sa plină de evenimente, Lemnos a fost atacată de nenumărate ori din cauza locației sale strategice, în apropierea Bosfor și Dardanele. A fost astfel cucerită de perși, romani, venețieni, turci și, în cele din urmă, de nemți. Fiecare dintre acești cotropitori și-au lăsat amprenta asupra civilizației și au lăsat biserici, cetăți și situri arheologice.

Bisericile din Lemnos prezintă un interes unic în ceea ce privește arhitectura lor deosebită și comorile religioase, inclusiv icoane sfinte și fresce extrem de frumoase. O astfel de biserică se află în satul Repanidi. Biserica Agios Georgios, construită la mijlocul secolului al XIX-lea, este un exemplu remarcabil de arhitectură post-bizantină cu elemente neoclasice, tocmai de aceea din anul 1963 este considerată monument istoric.

Peștera Philoctetes este situată aproape de situl arheologic din Kaviria. Mitul spune că grecii au abandonat acolo un bărbat rănit, Philoctetes, pe drumul spre războiul troian.

Dunele de nisip de la Gomati sunt o altă minunăție a insulei. Situate în partea de nord a insulei, acestea își schimbă constant forma și dimensiunea în funcție de cum bate vântul. Dunele acoperă o suprafață de 7 hectare și formează un peisaj unic în Grecia. Nota distinctivă este legată de faptul că nu sunt dune de țărm, ci se află în interiorul insulei.

Situat la nord de Atsiki, capul Falakro este locul meu preferat din Lemnos. Formațiunile de la capul Falakro sunt considerate una dintre cele 14 minuni naturale ale Greciei. Stâncile din jur par turnuri de fortărețe, iar formele geologice din lavă se numesc “fragokefala”.

Morile din satul Kontias sunt vechi de aproape 200 ani. Deși acest sat avea la un moment dat vreo 30 de locuitori, acum a reînviat.

Lemnos este faimoasă în toată Grecia pentru produsele lactate, miere și grâul dur. Într-o vizită în Lemnos e musai să încercați brânzeturile tradiționale (melichloro, kaskavali și kalathaki), făînă de grâu integral și tăiței făcuți manual. Și nici peștele și fructele de mare nu sunt deloc de ratat, după cum puteți vedea în pozele de mai jos :).

Nici vinurile nu sunt de ignorat în Lemnos: soiurile de vinuri de pe insula Lemnos au un gust aparte datorită solurilor vulcanice. Cel mai cunoscut soi de struguri roșii se numește Kalambaki sau Limnio (denumirea de origine controlată).

