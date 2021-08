În vizită la crama transilvăneană Villa Vinea: pe ce vinuri pariază noi investiții de peste un milion de euro

Crama transilvăneană Villa Vinea, situată în localitatea Mica, la 15 kilometri de Târnăveni și fondată de omul de afaceri Heiner Oberrauch în 2004, plănuiește o serie de investiții în următorul an care vizează în principal gama Selection și componenta de turism viticol. Am discutat cu Mircea Matei, Director General Villa Vinea, despre modul în care se vor desfășura aceste investiții și ce estimări are în ceea ce privește rezultatele financiare înregistrate anul acesta.