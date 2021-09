FOTO-REPORTAJ | Vacanță în Delta Dunării, la un hotel de cinci stele: luxul din mijlocul naturii

Delta Dunării este una dintre destinațiile turistice cu care România se poate mândri, fiind rezervație a biosferei din 1990, dar și parte a Patrimoniului Mondial UNESCO. Delta Dunării nu este o destinație pentru oricine, deși resorturile construite în ultimii ani au adus luxul urban în rezervație. Delta rămâne totuși o destinație pentru iubitorii de natură, de aventură și de pescuit. wall-street.ro a făcut o vizită în Deltă și iată ce a găsit acolo.

Înainte de a ajunge în Delta Dunării, dacă nu cumva locuiți în zonă, pregătiți-vă pentru un drum de cel puțin patru ore, un drum care vă va purta atât pe autostradă, cât și pe drumuri județene (au fost câteva porțiuni de drum în lucru, unde circulația a devenit dificilă, însă am fost plăcut surprinși de infrastructură).

Am fost cazați la Hotel Lebăda Luxury Resort & Spa, prin urmare, prima oprire a fost la debarcader, în localitatea Murighiol. Ambarcațiunile de la debarcader aparțin unităților de cazare, așadar trebuie să verificați cu pensiunea sau hotelul la care ați rezervat unde mai exact trebuie să vă opriți . Să nu vă faceți griji pentru mașini, acestea pot fi parcate în spațiul rezervat hotelului, în cazul nostru, Parking Lebăda.

Drumul cu barca de la debarcader la Lebăda Resort a durat circa 40 minute, a costat 100 de lei și bineînțeles, ne-a purtat până în inima Deltei, unde se află hotelul, redeschis în 2019, după o amplă renovare (localitatea Crișan, pe brațul Sulina, la intersecția dintre Dunărea Veche și Dunărea Nouă, la 41 km de Tulcea). Atenție, pe barcă, purtarea măștii de protecție este obligatorie, deoarece bărcile sunt acoperite, pentru a vă proteja de vânt sau stropi de apă.

Încă un aspect ce trebuie menționat este faptul că bărcile pleacă la anumite ore, spre exemplu, la 11:30 sau 14:00. Acest lucru este valabil și pentru sosirea la resort, dar și pentru plecarea de la acesta.

Cazare la Lebăda Resort

Lebada Resort, de cinci stele, pune la dispoziție mai multe tipuri de cazare, de la camere duble standard sau apartamente, la căsuțe în copac și bungalow-uri (practic, pentru toate buzunarele). Acestea din urmă beneficiază de terasă privată cu șezlonguri, dar și jacuzzi.

Însă ceea ce este impresionant în resort și ceea ce ajută la integrarea acestuia în peisaj sunt grădinile și spațiile verzi întinse, alături de păsările și pisicile găzduite în curtea unității de cazare.

Totodată, în cadrul resortului sunt amplasate câteva spații numai bune pentru evenimente, precum nunți sau botezuri și de ce nu, pentru așa numitul trash the dress. În plus, în resort ați găsi, cu siguranță, capacitatea pentru evenimente de mai mari dimensiuni, atât din punct de vedere al cazării, cât și din punct de vedere al restaurantelor.

Ce și unde poți mânca la Lebăda Resort

Pentru că tot menționam mai sus de restaurante, resortul este dotat cu trei astfel de spații:

Danube Pride (restaurant internațional),

Cherhana Cămara Lipoveanului,

El Fouad Lebanese.

Micul-dejun (8:00- 10:00) este servit la etajul Danube Pride, sub forma unui bufet suedez. Trebuie să purtați măști și mănuși de unică folosință pentru a vă putea lua preparatele dorite (măști găsiți și la intrarea în restaurant). De asemenea, dacă aveți noroc, vă puteți bucura și de invitați mai de seamă, cum ar fi Feli (invitată în seara zilei de 25 septembrie).

În ceea ce privește Cămara Lipoveanului, mâncarea este cu specific pescăresc, dar găsiți și pui sau diferite tipuri de brânzeturi. Noi am mâncat cina, servită între orele 18:00- 22:00, sub forma unui bufet suedez. De menționat este că prețul este de 150 de lei/ persoană, indiferent de ce sau cât vă puneți în farfurii, băuturile achitându-se separat (apa plată, 14 lei sau o bere draft, 17 lei, spre exemplu).

Restaurantul este dotat și cu terasă, iar serile sunt dominate de muzică, dansuri și voie bună.

Cât despre localul cu specific libanez, e de menționat faptul că acesta are doar terasă, nu există spațiu la interior, însă este vorba despre o terasă acoperită.

Totodată, un alt aspect important este și faptul că plata în toate cele trei restaurante se poate face numerar, cu cardul sau pe cameră (depinde de tipul vacanței ales, demipensiune sau all inclusive, spre exemplu).

Ce poți face în Delta Dunării

Dacă decideți să rămâneți în cadrul resortului, puteți să vă bucurați de soare la una dintre piscinele hotelului (dacă prindeți vreme bună), puteți să profitați de zona de spa a unității de cazare sau puteți petrece timpul alături de copii, la locul de joacă amenajat pentru ei.

În ceea ce privește segmentul de spa, în curtea resortului, însă cu un management separat, funcționează Up the River Spa, unde niciun angajat nu are naționalitate română. Prețurile pornesc de la 150 de lei, pentru un masaj, și pot depăși 550 de lei, pentru o sesiune completă, cu fumigații, care durează circa o oră și 45 minute

Cei mai mulți turiști de aici sunt românii, urmați de turci. Anul trecut, în plină pandemie, am avut parte de un boom al clienților. Oamenii au avut nevoie de relaxare și de ieșire din stresul cauzat de munca de acasă și numeroasele restricții. Muhammet Mustafa Ayca, manager Up the River Spa

Dacă aveți un spirit mai aventurier, puteți încerca una dintre excursiile organizate de resort în zona Deltei: plimbări cu barca, pescuit sau plimbări cu caiacul (aveți nevoie de programare pentru toate acestea).

Când vă apropiați de finalul vacanței, nu uitați să vă programați la recepție pentru transferul cu barca, prima cursă fiind la ora 10:00. Plecarea se face din apropierea restaurantului Cămara Lipoveanului.

Sursa foto: Wall-Street.ro

