Hotelul Ensana Sovata va fi renovat cu 9 milioane de euro

Hotelul Sovata este clasificat la 4 stele și are 168 de camere. Acesta beneficiază de un spa și o bază de tratament, conectate printr-un tunel subteran de Hotelul Brădet, 4 stele superior.

Renovarea hotelului Sovata s-a derulat în mai multe etape. Primul proces de modernizare a avut loc în anul 2003, odată cu privatizarea, iar atunci locația a suferit un amplu proces de upgradare și reamenajare, hotelul fiind primul renovat de către grupul Danubius, actualmente Ensana. Ulterior, au mai existat mici îmbunătățiri între anii 2008-2011, dar perioada pandemică și închiderile de hoteluri impuse de aceasta a adus noi oportunități de schimbare.

Am profitat de situația impusă de pandemie și am considerat-o ca perioada ideală pentru a renova complet Hotelul Sovata. Acești doi ani ne-au permis să ținem hotelul închis în perioada renovării, ceea ce a însemnat că, în intervalul 2020-2021, am reușit să renovăm un etaj, iar din 2021 până în 2022 am continuat cu încă 3 etaje (5/4/3). Termenul final de predare al investiției este finele lunii mai 2022.

Andrei Rusu, General Manager Ensana Health Spa Hotels Sovata