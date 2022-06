Hotelier: România poate deveni lider european la ecoturism

România poate deveni liderul european în ceea ce priveşte ecoturismul şi turismul de sănătate, a afirmat Călin Ile, preşedintele Federaţiei Hotelierilor din România şi vicepreşedinte Concordia.

"De fiecare dată afişăm problemele pe care le avem - şi este firesc să fie aşa - şi găsim să le rezolvăm cu aceleaşi idei de soluţii cu care nu am reuşit să le rezolvăm în ultima perioadă. Cred că ar trebui să schimbăm modalitatea de abordare a acestor probleme. Cea mai mare revoluţie ar fi să ne gândim mai mult la oameni, că ei sunt cei care să genereze aceste reforme care să schimbe lucruri, atât în fiscal, în IMM-uri, în toate domeniile. Iar marea noastră problemă este că nu avem aceşti lideri care să se implice. O spun şi din implicarea mea în mediul asociativ, unde foarte greu găsesc oameni care să se implice în această servire a comunităţii", a spus reprezentantul din turism, citat de Agerpres.



Această lipsă de implicare în mediul asociativ înseamnă că nu avem un mediu de business care să vină în dialog cu autorităţile statului şi cu cele europene, a subliniat el.



"Acest lucru pleacă dintr-o lipsă de încredere, nu reuşim să avem încrederea oamenilor care să vină să se implice. E o problemă şi a noastră şi a politicienilor. Este o problemă de educaţie, în primul rând, pentru că România are un număr mic de adulţi care sunt implicaţi în educaţia continuă", a arătat Ile.



El consideră că trebuie să facem eforturi foarte mari să schimbăm acest lucru, ca oamenii să fie stimulaţi să se înscrie în proiecte de educaţie civică, financiară, de orice fel, pentru că altfel vom continua această neimplicare şi această dificultate în a găsi soluţii.



"Noi, în turism, trebuie să gândim altfel lucrurile. La digital suntem mult de tot în urmă, iar din punctul de vedere al sustenabilităţii avem doar câţiva lideri care au nişte proiecte-pilot şi cu asta defilăm peste tot. Nu există un proiect de masă prin care să spunem că România este pregătită pentru un turism sustenabil. Deşi, dacă privim din punct de vedere competitiv, România are două avantaje din punctul de vedere al turismului cu care se poate bate cu oricine în lume: ecoturismul şi turismul de sănătate. În rest va fi mult mai greu să fim competitivi pe partea de sun&sea, să te baţi cu Mediterana sau cu sporturile montane, dar pe ecoturism şi turism de sănătate avem toate şansele să devenim lider european", a mai spus Ile.



Din perspectiva IMM-urilor, România este mult în urmă cu recurgerea la tendinţele digitale, iar soluţia sunt investiţiile în educaţie, astfel încât antreprenorii să realizeze ce avantaje le aduc proiectele din educaţie în principal în ceea ce priveşte prelucrarea datelor.

