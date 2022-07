10.000 de dolari compensație pentru pasagerii unui zbor la care s-au vândut prea multe bilete

Linia aeriană americană Delta, a doua din lume după numprul de călători, le-a oferit compensații de 10.000 de dolari pasagerilor unui zbor după ce au fost vândute mai multe locuri decât erau în avion.

Potrivit Business Insider, este vorba despre un zbor care pleca din aeroportul Grand Rapids din Michigan. Mai multe persoane din aeroport, printre care și un jurnalist, au fost martore și spun că reprezentanții Delta au oferit inițial 5.000 de dolari pasagerilor dispuși să schimbe biletele cu unele pentru un zbor câteva mai târziu.

Ulterior, oferta a crescut la 10.000 de dolari – suma urmând să fie plătită fie prin Apple Pay, fie sub forma unui card cadou Visa. Cel puțin patru persoane ar fi acceptat această sumă.

În 2017, CNBC a ajuns în posesia unui document intern al Delta care arăta că linia aeriană a crescut plafonul pentru compensațiile acordate pasagerilor de la 1.350 de dolari la 9.590. În contextul actual, când doar în SUA companiile aeriene au anulat zeci de mii zboruri în ultimele week-end-uri, suma de 10.000 de dolari nu sună neplauzibil.

You will find more infographics at Statista

Practica de a vinde mai multe locuri decât sunt în avion este extrem de comună în industria transporturilor aeriene – nu doar în SUA – pentru a avea un grad de ocupare cât mai mare. Conform experților, unele companii vând chiar și 150 de bilete de avion la fiecare 100 de locuri disponibile.

Sursa foto: Unsplash

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: