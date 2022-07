Un ghețar din Italia s-a prăbușit, provocând un masacru. Printre victime ar putea fi și români

Cinci elicoptere şi mai multe echipe cu câini de salvare au fost desfăşurate pentru a căuta persoane prinse sub gheaţă, zăpadă şi pietre. Conform agenției ANSA, dispăruții, în număr de 16 conform estimărilor de la acest moment, sunt italieni, germani, cehi și români.

O persoană grav rănită a fost transportată cu elicopterul la un spital din Treviso, iar alte optsprezece persoane care aşteptau să fie salvate au fost coborâte de asemenea cu elicopterul jos în vale.

Incredible footage from an helicopter of the mountain rescue of the basal detachment in Marmolada.



Water lubrication at the base (or interstrata) and increased pressure in water-filled crevasses are probably the main causes for this catastrophic event pic.twitter.com/2OXRExkdjy— Alpine-Adriatic Meteorological Society (@aametsoc) July 3, 2022