Un touroperator ucrainean a intrat pe piața din România. Cu ce destinații turistice se laudă

Join UP!TM România este noua agenție de touroperare care intră pe piața din România. Vânzările vor începe la mijlocul toamnei, cu primele operări programate pentru sezonul de vară 2023. Agenția va opera zboruri proprii cu plecări din București, Cluj-Napoca, Timișoara și Iași.

Noul touroperator se numără printre companiilecare fac parte din brandul Join UP!. Entitățile sub brandul Join UP! distribuie pachete turistice prin intermediul a 10.000 de agenții de turism pe toate piețele pe care operează, atingând o cifră de afaceri anuală de 400 milioane de dolari, în 2021.

În Ucraina și Moldova, tour-operatorii dețin cote de piață de 40%, respectiv 45%. În statele baltice, unde operațiunile abia au început anul acesta, afacerile au atins deja 19% în rândul operărilor către Turcia.

În prezent, Join UP!TM România este în curs de finalizare a negocierilor pentru peste 160 contracte exclusive cu hoteluri populare și rețele hoteliere, oferind peste 1.600 hoteluri pentru rezervări.

”Intrarea pe piața din România este un pas important pentru continuarea expansiunii noastre globale", spune Oleksandr Alba, co-fondatorul Join UP!TM și SkyUp Airlines.

”Suntem prezenți pe piețele din Ucraina, Moldova, Kazahstan, Estonia, Letonia și Lituania, urmând ca, în curând, să deschidem birouri și în alte țări europene. Portofoliul nostru include o gamă largă de operări, atât opțiuni accesibile oricărui buget, cât și unele exclusiviste. În toți acești ani am organizat vacanțe pentru peste 5,5 milioane de turiști", a mai adăugat Oleksandr Alba.

Primii pași în România

În România, oferta Join UP! TM se va concentra mai întâi pe destinațiile toamnă-iarnă:

Hurghada și Sharm El Sheikh, Egipt

Antalya, Turcia

Dubai, Emiratele Arabe Unite

Tenerife, Spania

Toate aceste destinații formează, din punct de vedere istoric, partea centrală a portofoliului touroperatorului. Ulterior, compania va introduce și alte destinații în oferta din România.

Majoritatea destinațiilor vor fi operate de SkyUp Airlines, care este partenerul strategic al touroperatorului. SkyUp Airlines dispune de 12 aeronave Boeing 737 cu o vechime medie de 14 ani. Zborurile pentru Join UP! către Dubai (EAU) vor fi operate de FlyDubai.

Compania l-a numit deja pe Marius Surdu în funcția de CEO al Join UP! România. Marius Surdu are o experiență de peste 16 ani în industria locală de turism. Anterior, el a lucrat la DERTOUR România, Fibula Air Travel, TUI Travel Center România.

În 2023, touroperatorul intenționează să intre și pe piețele din Polonia, Cehia, Ungaria și Slovacia.

Touroperatorul Join UP! a fost înființat în anul 2010. În 12 ani, a devenit unul dintre cei mai mari jucători de pe piața turismului din Ucraina. Sediul central al companiei este situat în Kiev. De asemenea, compania are birouri internaționale și rețele de parteneri în Estonia, Kazahstan, Letonia, Lituania și Moldova.

Partenerul strategic al companiei Join UP! este SkyUp Airlines, care în luna mai 2022 și-a sărbătorit a 4-a aniversare de funcționare. Flota sa include 12 aeronave Boeing-737 de rază medie. În 2021, SkyUp Airlines a transportat peste 2,5 milioane de pasageri, devenind a doua companie aeriană ucraineană în ceea ce privește numărul de zboruri efectuate în spațiul aerian al Ucrainei. Operatorul turistic și compania aeriană fac parte dintr-un singur ecosistem UPfamily. Începând cu 2022, UPfamily reunește peste 1200 de angajați în toate țările în care este prezentă. Biroul Join UP! din România este situat în București, pe strada Vasile Lascar, nr. 178, etaj 4, sector 2.

