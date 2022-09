Anularea curselor Blue Air a dus la un haos general pe aeroporturi, când românii cu rezervări la această companie au aflat că zborurile lor au fost suspendate. Printre problemele venite cu anularea zborurilor se regăsesc și cele legate de rambursarea biletelor de avion. Roxana Hidan, director general adjunct OTP Bank, este de părere că anularea zborurilor nu trebuie să fie povara financiară a băncilor.

Criza din aviație a lovit România zilele trecute când a fost făcut anunțul că Blue Air se află în imposibilitatea achitării costurilor curente motiv pentru care se vede obligată să sisteze toate zborurile din România, până luni, 12 septembrie 2022 inițial, ca mai apoi să anunțe că zborurile vor fi reluate de fapt pe 10 octombrie. Ministerul Mediului a decis poprirea tuturor conturilor companiei Blue Air Aviation S.A..

La fel ca în perioada din pandemie, anularea zborurilor a dus la un val de nemulțumire în rândul pasagerilor care și-au plătit biletele. Reprezentanții celor mai mari rețele de carduri din lume, Mastercard și Visa, recomandă folosirea proceduriii de chargeback în momentul în care plătiți cu cardul pentru un produs, serviciu, inclusiv bilete de avion.

Intrebată de wall-street.ro despre modalitățile de rambursare a banilor, Roxana Hidan a precizat că managementul prost al unei companii aeriene nu mai trebuie să fie problema băncilor, clienților sau instituțiilor.

Ea a mai adăugat faptul că pentru cei care vor să aibă o siguranță legată de rambursarea biletelor de avion, OTP oferă 100% discount la serviciile Air Claim. Acest serviciu te ajută să obții până la 600 de euro despăgubire pentru călătoriile cu avionul cu discount 100%.

La o zi după anunțul legat de anularea zborurilor Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a decis suspendarea popririi asupra disponibilităţilor băneşti ale companiei Blue Air şi stabilirea unui grafic pe 12 luni pentru achitarea creanţei, a anunțat printr-un comunicat instituția de stat.

Faptul că Blue Air a anulat zboruri nu ar trebui să fie povara financiară a niciunei bănci. Roxana Hidan, Director general adjunct OTP Bank

Blue Air dă vina pe declarațiile ANPC pentru blocarea conturilor companiei, precizând că acestea au dus la:

Distrugerea semnificativă a încrederii pasagerilor în Blue Air, generând pierderi de peste 5 milioane de euro, prin reducerea volumului de vânzări bilete;

Creșterea presiunii din partea furnizorilor cheie ai societății Blue Air Aviation S.A. de a achita sumele necesare operării zilnice în avans (lucru imposibil acum, în condițiile popririlor tuturor conturilor societății);

Blocarea tuturor discuțiilor purtate la Londra de acționariatul Blue Air cu 2 mari firme de investiții interesate în intrarea în acționariatul Blue Air și sprijinirea societății în recuperarea pierderilor suferite în cei 2,5 ani în care a trecut prin cele mai mari dificultăți din întreaga istorie a industriei aeronautice mondiale.

Datoria de la AFM, doar o parte infimă din totalul datoriilor Blue Air

Legat de datorii, compania a menționat, la fel cum au transmis și autoritățile, o datorie acumulată de Blue Air către AFM de 28.751.323 lei, dar datoriile totale reprezintă jumătate din totalul veniturilor sale.

„Datoriile Blue Air în acest moment sunt de aproximativ 230.000.000 euro ceea ce înseamnă, într-un an normal de operarare, aproximativ 50% din totalul veniturile realizate. Așa cum am demostrat și în anul 2019 (an în care Blue Air a avut venituri de aproximativ 415.000.000 euro) compania deține know-how-ul și personalul necesar pentru realizarea veniturilor suficiente în vederea achitării tuturor datoriilor sale atât timp cât este lăsată să funcționeze în condiții de piață normale”, a declarat operatorului aerian.

Compania a negat acuzațiile legate de luare de mită spunând că, „așa cum am precizat în singurul comunciat oficial emis pe această temă, încă din data de 14 Iulie 2022, înțelegem să protejăm interesele și imaginea Blue Air exclusiv prin apelarea la metodele pemise de legislația în vigoare”.

Citiți și: Ce au spus Blue Air despre amenda ANPC și acuzațiile luare de mită.

Poziția Ministrului Mediului despre anulările Blue Air

Ministrul Mediului, Tánczos Barna, a declarat că Blue Air are datorii de circa 28 milioane de lei la AFM, iar blocarea conturilor nu este o justificare pentru operator să anuleze imediat toate zborurile sale, cerând companiei aeriene să reia imediat zborurile și să-și respecte obligațiile față de clienți și de stat.

„Blocarea conturilor de către AFM nu justifică în nici un fel suspendarea imediată a tuturor zborurilor de către această companie. Cer Blue Air se reia zborurile imediat. Să-și onoreze obligațiile față de călători și bugetul de stat. Să contacteze imediat AFM și să reeșaloneze plata acestor datorii” a spus ministrul, într-un mesaj video transmis pe pagina de Facebook a Ministerului Mediului.

Citiți și: Barna: Cer Blue Air să reia imediat zborurile! Blocarea conturilor nu este o justificare pentru anularea zborurilor.

Sursa foto: Blue Air/ Facebook

