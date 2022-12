Un clasament recent dat publicității plasează România pe primul loc între statele europene din punctul de vedere al riscului de deces pentru turiști.

Topul realizat de The Swiftest exclude state în război, ca Rusia și Ucraina, și utilizează, spun autorii săi, statistici independente, de la OMS, Banca Mondială, ONU etc. Pe baza acestora, țara noastră e plasată pe locul 13 dintre cele 50 de state luate în calcul (cele mai populare printre turiști la nivel global). Trebuie precizat că The Swiftest colectează date privind riscurile de călătorie și colaborează cu companii de asigurări de călătorie.

Ne depășesc totuși Africa de Sud (care conduce clasamentul), India, Mexic, Arabia Saudită și China, dar Iranul e considerat mai puțin periculos, la fel și Uzbekistanul, pentru a nu mai vorbi de vecinii bulgari, care sunt pe locul 25. Cele mai ”puțin mortale” țări pentru turiști sunt Singapore, Danemarca și Țările de Jos.

La ce capitole stăm rău, potrivit acestui clasament? Primim cea mai slabă notă – F – la riscul de deces prin otrăvire (involuntară). De asemenea, avem note foarte proaste și la boli transmisibile și accidente – surprinzător, însă, nu și la decese în accidente rutiere, unde primim B-.

Avem totuși chiar atât de multe decese prin otrăvire? Surprinzător, dar da. Conform celor mai recente date OMS, în 2019 rata acestora a fost de 1,89 la 100.000 de locuitori, în vreme ce în alte state europene era sub 1 – chiar și în Bulgaria.

De asemenea, avem una dintre cele mai ridicate rate ale deceselor la suta de mii de locuitori – 1.427 în 2019, conform Eurostat, fiind depășiți la nivelul UE doar de Bulgaria.

Sursa foto: Unsplash

