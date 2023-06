Răsturnare de situație la Aeroportul din Brașov: Dan Air va continua să zboare de pe cel mai nou aeroport al României

Directorul Aeroportului Internaţional Braşov, Alexandru Anghel, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, că, în urma discuţiilor pe care le-a avut cu reprezentanţii companiei Dan Air, aceştia nu vor suspenda zborurile de pe aeroportul din Ghimbav, conform Agerpres.

"Singura companie de linie care operează pe aeroportul din Braşov nu îşi va suspenda activitatea. Programul aeroportului rămâne de 12 ore, căutăm soluţii şi pe termen scurt şi pe termen lung, am făcut consultări cu operatorii să ne spună care ar fi orarul optim în care să-şi acomodeze programul de zbor şi în prezent, şi pe viitor şi să ne spună, dacă ar fi să extindem programul, un număr minim de ore pe care să-l luăm în calcul şi noi, şi Romatsa - ar fi un punct de plecare pentru extinderea programului existent - şi, pe termen lung, care este programul pe care ni-l recomandă în cazul în care vor să-şi facă bază pe aeroportul din Braşov", a afirmat Anghel.

În context, el a explicat că serviciul de mentenanţă este disponibil pentru companiile care au bază pe aeroport şi, la Braşov, va fi disponibil din 1 iulie.

"Dincolo de toate informaţiile care s-au vehiculat, cred că am avut un start bun, au fost şi zboruri militare, am avut şi zboruri cargo (...), avem destinaţii, am depăşit 1.000 de pasageri, dacă vedem rezultatele pozitive, cred că, de fapt, aeroportul şi-a îndeplinit menirea. (...) Trebuie să facem în aşa fel încât orice problemă ar fi, să găsim soluţii", a menţionat directorul aeroportului din Braşov. Compania Dan Air anunţat, luni, intenţia de a-şi suspenda operarea zborurilor de pe aeroportul Braşov, reprezentanţii companiei low-cost româneşti spunând că nu pot opera în siguranţă zboruri pe/de pe aeroportul recent inaugurat.

Scandalul dintre Dan Air și ROMATSA continuă, chiar dacă zborurile nu vor fi suspendate

O altă problemă ridicată de reprezentanţii Dan Air este cea a programului de funcţionare a aeroportului, de doar 12 ore, respectiv de la 7:00 la 19:00.

"Suntem acuzaţi deschis de ROMATSA că ştiam de la început de programul Aeroportului Braşov, că este de la 7:00 la 19:00, că asta a solicitat Aeroportul Braşov. Eu am vorbit cu toate instituţiile implicate, absolut toate care sunt care ţin de operaţionalizarea Aeroportului Braşov. Toată lumea poate să extindă programul la 24 de ore. Singura care nu poate să extindă programul este ROMATSA. De ce? Lipsă de controlori. Ei sunt doar cinci. (...) Programul Aeroportului Braşov este o consecinţă a imposibilităţii date de ROMATSA de a controla aeroportul, nicidecum că aeroportul şi-ar fi dorit şi atât a vrut el, 12 ore, pentru că dacă deschizi un aeroport care funcţionează doar 12 h/zi nu este profitabil", a continuat David.

El a susţinut că o soluţie ar fi aterizarea necontrolată după ora 19:00, dând asigurări că pasagerii sunt în siguranţă 100%, întrucât "se aplică regulile de separare la vedere".

Potrivit acestuia, în luna aprilie, când Dan Air a semnat contractul cu Aeroportul Braşov, nu exista nicio informaţie cu privire la programul pe care acesta îl va avea.

"Noi am semnat contractul în luna aprilie, nu exista nicio informaţie oficială cu privire la programul acesta, 7:00 - 19:00. Noi am semnat un contract de operare cu Aeroportul Braşov, care prevede funcţionalitate non-stop, deci nicidecum n-aveam informaţia în aprilie că aeroportul avea un astfel de program, noi n-am fost niciodată chemaţi la consultările ROMATSA, aşa cum se susţine că există minute semnate de Dan Air. Într-adevăr, a fost o singură invitaţie primită din partea ROMATSA la care nu am putut să participăm, ca atare nu ni s-a comunicat sau vag îmi amintesc că s-a comunicat minuta şedinţei, dar din câte îmi amintesc nu se preciza nimic de programul aeroportului. Informal, într-adevăr, informal circula informaţia că aeroportul ar fi deschis doar până la ora 19:00 (...) Am fost asiguraţi până în ultima zi că aeroportul va fi operaţional. Când am aflat în mod oficial că aeroportul nu va fi operaţional? Pe data de 14 iunie, deci cu o zi înainte de deschiderea aeroportului, dată la care a fost semnat certificatul de aerodrom de către autoritate (Autoritatea Aeronautică Civilă Română - n. r.) unde se consacra că programul aeroportului este de la 7:00 la 19:00. Vă daţi seama că şi eu şi colegii mei am intrat în panică pentru că una ni s-a promis, alta ni s-a livrat. Noi am făcut toate eforturile, diligenţele la aeroporturile externe pentru a obţine sloturi - după cum vedeţi, cursele noastre aterizează doar pe aeroportul principale şi pe aeroporturi congestionate, cum este Londra-Gatewick, unde este aproape imposibil să obţii un slot, noi l-am obţinut, pe Munchen la fel, deci nu ducem pasagerii noştri pe aeroporturi secundare, nu suntem companie low-cost, şi asta am vrut să oferim braşovenilor: calitate", a adăugat reprezentantul operatorului aerian.

Referitor la extinderea programului de operare, Dan Air menţionează în comunicatul trimis că a înaintat două adrese, atât Aeroportului Braşov, cât şi ROMATSA, solicitând extinderea programului de operare, astfel încât să fie respectate cele transmise iniţial de către toate părţile implicate.

"Arătăm că până la acest moment nu am primit încă un răspuns. De asemenea, chiar şi în cazul unui răspuns nefavorabil, dar justificat, ne arătăm disponibilitatea în identificarea unor soluţii menite a rezolva problemelor pasagerilor aşa cum am specificat şi în conferinţa de presă susţinută astăzi, la sediul companiei, în vederea prestării serviciilor de transport la care ne-am obligat", se spune în document.

Dan Air subliniază că va continua să opereze zborurile de pe Aeroportul Braşov astfel: zborurile care vor se vor derula in intervalul 7:00 - 19:00 nu vor suferi modificări, iar zborurile care se vor derula cu depăşirea acestui program orar vor fi finalizate cu ajutorul transportului terestru pus la dispoziţie de companie în mod gratuit.

Citeste si:

"În acest fel, ne vom asigura că pasagerii vor ajunge la destinaţia prevăzută iniţial. În încheiere, facem precizarea că aceste măsuri sunt temporare, fiind încrezători că instituţiile implicate ne vor asigura sprijinul ca operaţiunile Dan Air să fie realizate conform programului de zbor stabilit şi acceptat iniţial", se mai spune în comunicatul companiei.

La rândul lor, reprezentanţii ROMATSA au explicat, într-o întâlnire informală cu jurnaliştii, că a fost nevoie de licenţierea controlorilor de trafic aerian pe spaţiul aerian de la Braşov, în prezent fiind doar cinci persoane pregătite, care nu pot avea un program de muncă mai mare de 12 ore. În acest moment, se mai află în curs de pregătire patru controlori de trafic, dar care vor putea intra în program peste minimum trei luni.

Citeste si:

"Însă, cu aceşti patru controlori de trafic în plus nu vom putea asigura decât o flexibilizare a programului aeroportului şi nicidecum extinderea la 24 de ore. Adică, aeroportul va avea tot un program de 12 ore, dar în alt interval orar", au spus reprezentanţii ROMATSA.

Ei au subliniat că, pentru o extindere a programului la 24 de ore, ar fi nevoie de 12 controlori de trafic. ROMATSA este în curs de recrutare personal pentru 58 de poziţii, cinci dintre acestea fiind alocate Aeroportului Braşov.

De asemenea, tot pentru extinderea programului aeroportului, este necesară parcurgerea unor etape legale, una fiind obţinerea unui nou certificat de aerodrom, toate acestea durând minimum 3-4 luni. Dacă se adaugă pregătirea personalului, abia peste un an şi jumătate - doi ani se va putea vorbi despre extinderea programului la 24 de ore.

În plus, reprezentanţii ROMATSA au subliniat că programul Aeroportului Braşov era cunoscut încă de anul trecut.

"În februarie 2022, la Poiana Braşov, la întâlnirea cu Asociaţia Aeroporturilor, s-a discutat foarte clar care va fi programul de operare al aeroportului din Braşov. Ulterior, la începutul lunii martie 2023, în urma mai multor discuţii, ROMATSA a semnat cu Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav acordul de furnizare de servicii în cadrul căruia e specificat foarte clar programul de operare. În 24.04.2023, aeroportul semnează cu compania Dan Air acordul de furnizare servicii, iar în data de 5 mai se publică în AIP programul de operare al aeroportului. În data de 17 mai, Dan Air a trimis programul de operare, fără a se respecta programul aeroportului", au mai spus aceştia.

Sursa foto: Facebook / Aeroportul Internațional Brașov

