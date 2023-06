Linia aeriană DAN AIR acuză ROMATSA (administrația serviciilor de trafic aerian din România) că nu a prevăzut suficienți controlori de trafic pentru Aeroportul Internațional Brașov – ceea ce duce la probleme pentru zborurile companiei. ROMATSA are însă, la rândul său, argumente pentru a justifica această situație.

Matt Ian David, directorul general al DAN AIR, afirmă că autoritățile pun piedici companiei pe care o conduce în privința zborurilor pe și de pe noul aeroport din Brașov. Practic, nu sunt suficienți controlori de trafic aerian pentru a acoperi un program de 24 de ore, ci doar 12 ore, de la 7 dimineața la 7 seara.

Primul zbor Nürnberg la Brașov s-a terminat cu autocarul

Ca urmare, pasagerii care au luat bilete cu întoarcere de la Nürnberg la Brașov au fost informați, la primul zbor pe această rută, că vor ateriza la București și vor fi duși cu autocarul la Brașov, deoarece ROMATSA nu a permis aterizarea la Ghimbav după ora 19. ”Atât aeroportul Brașov, cât și controlorii de trafic ROMATSA, au preferat să fie alături de familiile lor, în loc să fie în serviciul public, așa cum fiecare dintre noi am promis în momentul în care am decis să intrăm în lumea aviației”, susține David.

Ca urmare, linia aeriană a fost nevoită să comaseze mai multe zboruri, tot pentru a se adapta la programul controlorilor de trafic de la ROMATSA. Practic, până la sfârșitul luni iunie, zborurile DAN AIR dintre București și Nürnberg, Stuttgart, Barcelona și Bruxelles vor fi comasate cu cele de la Brașov. Pasagerii vor avea o oprire de 30 de minute pe aeroportul din Brașov, însă nu vor fi debarcați din avion atât la dus cât și la întoarcere. Dar situația se va prelungi, probabil, și în următoarele luni.

Linia aeriană vrea să zboare ”pe proprie răspundere”, fără controlori de trafic

”ROMATSA a dat o instrucțiune care, de fapt, are în final scopul de a închide în mod artificial spațiul aerian pentru operatorii comerciali, cum este și DAN AIR, motiv pentru care am fost nevoiți să aterizăm oriunde în altă parte, inclusiv, surpriză, la Arad, aceiași controlori de trafic care controlează Brașovul. Așa cum se poate vedea din extrasul din AIP ROMÂNIA, aeroportul Arad, deși este un aeroport cu trafic foarte redus, este deschis 24/24 ”, afirmă directorul DAN AIR.

Aeroportul din Brașov nu are propriul turn de control, ci unul ”remote”, la Arad, pe un aeroport despre care David susține că e ”în moarte clinică”. Managerul liniei aeriene recunoaște totuși că a fost informat dinainte de ROMATSA că nu vor exista controlori de trafic decât între 7 și 19. El susține însă că se pot opera zboruri și fără aceștia, operatorul aerian asumându-și riscul. O situație cu care autoritățile nu au fost de acord, interzicând aterizarea zborului de la Nürnberg la Brașov, care a fost astfel nevoit să se îndrepte spre Otopeni.

De asemenea, directorul spune că a trebuit să amâne și prima cursă pentru a permite desfășurarea festivităților de deschidere a aeroportului din Ghimbav.

”Comandantul a comunicat că ne este rușine că suntem români”

De asemenea, o cursă a DAN AIR a trebuit să decoleze mai repede de la Brașov, tot din cauza programului de 12 ore. ”Pentru a ne continua călătoria în direcția Nürnberg, am fost sub presiunea constantă a controlorilor de trafic aerian că dacă nu decolăm până la ora 19:00, decolarea nu va mai fi permisă, evident rămânând blocați pe Brașov și generând anulări și întârzieri care ar fi produs nemulțumire justificată pasagerilor noștri. Cu eforturi am reușit să decolăm către Nürnberg la ora 18:59, când efectiv ne-am desprins de pista aeroportului din Brașov. Am răsuflat ușurați cu toate că a fost o presiune foarte mare exercitată asupra echipajului și ne întrebăm ce s-ar fi întâmplat dacă nu reușeam să decolăm. Acesta a fost momentul în care comandantul zborului a comunicat pe frecvența controlorilor de trafic că ne este rușine că suntem români în situații de genul acesta unde nu există niciun pic de flexibilitate și există doar sentimente de dispreț la adresa românilor”, afirmă directorul liniei aeriene.

Ar fi existat chiar pasageri care au pierdut cursa deoarece aceasta a decolat mai devreme de la Brașov.

Explicațiile ROMATSA

În replică, ROMATSA arată că prin acordul cu aeroportul semnat în martie, programul a fost stabilit pentru 12 ore, în intervalul 7-19. Administrația serviciilor de trafic aerian spune că, fiind vorba de primul turn de control remote din România, era nevoie de controlori experimentați.

Formarea unui controlor de trafic aerian pentru serviciile de navigație aeriană terminală necesită cel puțin 2 ani de zile, spune ROMATSA. Adminustrația are încă 3 astfel de specialiști în pregătire pentru Brașov.

Întrucât aeroportul este proaspăt deschis și nu există o predictibilitate pe termen mediu și lung pentru un trafic aerian stabil, ROMATSA spune că și-a dimensionat personalul pentru programul de 12 ore, conform acordului cu operatorul de aerodrom. De asemenea, autoritatea afirmă că nu a primit nicio solicitare oficială de modificare a programului de operare la Aeroportul Brașov.

Sursa foto: Facebook / Aeroportul Internațional Brașov

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: