Anul 2017 a fost prolific pentru FashionUP , unul dintre cei mai mari retaileri online de imbracaminte, incaltaminte si accesorii din Romania, iar extinderea pe inca o piata internationala este o confirmare in acest sens. Compania a achizitionat la inceputul anului site-ul PiuStyle.com, care va fi varianta pentru piata italiana a FashionUP.

PiuStyle.com este operat de catre o companie inregistrata in Torino, dar suportul tehnic, activitatile specifice de call-center si marketing vor fi coordonate de la sediul central din Romania. In Italia se vor desfasura operatiunile logistice, administrativ-financiare si legale.

“Este o provocare sa intram pe piata din Italia, mai ales pentru ca este de 15 ori mai mare decat cea din Romania: ultimele estimari ale pietei online de fashion indica o valoare de 2,5 de miliarde de euro pe 2017. Pentru magazinul PiuStyle, estimam o cifra de afaceri de 2,5 milioane de euro pentru anul viitor”, a declarat Alin Stanciu, fondator si CEO FashionUP.

In prezent, pe site-ul PiuStyle sunt disponibile 10.000 de produse urmand ca, pana la sfarsitul anului, sa fie adaugate si restul de 60.000 de produse deja prezente in oferta FashionUP.

Extinderea pe piata din Italia va facilita, de asemenea, accesul catre noi furnizori si diversificarea portofoliului de branduri. “De-a lungul timpului, am explorat posibile parteneriate cu diversi furnizori internationali, care n-au fost deosebit de incantati de acoperirea strict regionala a FashionUP. Deschiderea operatiunilor intr-o piata occidentala foarte mare ne va da mai multa putere de negociere in fata furnizorilor si, cu siguranta, va creste varietatea de produse disponibile pe FashionUP”, a completat Alin Stanciu.

Platforma FashionUP activeaza de opt ani pe piata din Romania. La doi ani de la debut, a deschis o reprezentanta in Bulgaria, urmata in 2016 de preluarea operatiunilor Click4Fashion din Romania, Bulgaria si Ungaria. In acest moment, compania activeaza pe patru piete internationale, Italia fiind cea mai recent adaugata pe lista.

“Studiem si potentialul altor piete, dar in 2018 ne concentram pe cele patru piete existente. Platforma FashionUP e multi-currency si multi-language, asa ca localizarea ei nu este o problema”, a declarat Alin Stanciu in legatura cu perspectivele de continuare a extinderii internationale.