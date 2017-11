Black Friday este cea mai buna ocazie din an pentru a cumpara produsele dorite la preturi considerabil mai accesibile. Dincolo de reducerile semnificative, gamele de articole sunt suplimentate si este o oportunitate excelenta de a achizitiona cadouri pentru cei dragi, avand in vedere apropierea sarbatorilor. FashionUP, unul dintre cei mai mari retaileri de imbracaminte, incaltaminte si accesorii de pe piata autohtona, s-a pregatit temeinic pentru ziua de 17 noiembrie, cand este marcata ziua de Black Friday in Romania. FashionDays, concurent direct, va avea de asemenea reduceri masive in aceeasi zi.

FashionUP va rasplati fidelitatea clientilor cu o multime de surprize de Black Friday, peste 200 de oferte si reduceri de pana la 90%. Pe langa cele 50.000 de produse deja existente in portofoliul magazinului, au fost adaugate 20.000 in plus special pentru Black Friday. Dintre acestea, 7.000 vor avea un pret unic foarte accesibil, de 69 lei. Printre brandurile premium care vor beneficia de reduceri se numara Trussardi, Versace Jeans, Cavalli Class, Levi’s, Dixie, Guess si Michael Kors....