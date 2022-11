Sfaturi și idei pentru a face bani în industria din România estimată la 7 miliarde de euro: ce spun experții

Unele industrii au înregistrat creșteri semnificative în ultimii aproximativ 3 ani, iar una dintre ele este cea a comerțului online. Despre bune practici care te pot ajuta să ai cât mai mulți clienți și venituri mari în cazul în care ai un magazin online, am discutat la evenimentul retailArena, în panelul Innovate in retail Sessions: How to thrive in the e-commerce space, cu mai mulți specialiști din industrie.

Într-o prezentare susținută recent de către Cristian Pelivan, directorul executiv al Asociației Române a Magazinelor Online, acesta precizează că piața locală de e-commerce va ajunge în 2022 la 7 miliarde de euro, valoarea de 2,5 ori mai mare decât cea înregistrată în 2017.

Vânzări online: sfaturi și idei pentru a avea clienți cât mai mulți



Sursa foto: Udr OVidiu

Una dintre întrebările adresate în cadrul panelului Innovate in retail Sessions: How to thrive in the e-commerce space s-a referit la un top al celor mai bune practici pentru cei care vor să reușească în comerțul online. Octavian Dumitrescu, Founder & CEO Customsoft, una dintre principalele companii furnizoare de software pentru e-commerce, recomandă o atenție mare în ceea ce privește zona de experiență a clientului(user experience), atunci când vine vorba de implementarea unei platforme.

„În magazinul fizic mai ai un consilier de vânzări, mai poți atrage clientul cu ceva, îi mai iei ochii cu câte ceva, cu un produs care ii place. Însă, în online, el are posibilitatea de a închide browserul în câteva secunde. Practic, noi trebuie să ne asigurăm că nu face asta și atunci interfața trebuie să fie cât mai ușor de folosit. Trebuie să fie cât mai plăcută și să fie fără fricțiuni. Noi, la Customsoft, lucrăm cu mai multe platforme de e-commerce, suntem fani SaaS(software as a service), adică produse în cloud care sunt foarte ușor de folosit”, precizează Octavian Dumitrescu, care punctează că aceste produse sunt testate cu zeci de mii de clienți, una dintre platformele partenere ale business-ului românesc fiind compania BigCommerce, cu 68.000 de clienți la nivel global.

A doua recomandare a acestuia este în direcția motorului de căutare(search), implementările în acest sens reușind în multe cazuri să ușureze viața consumatorului aflat în căutare de anumite produse ce nu îi apar pe prima pagină.

”Cu toții putem să scriem greșit atunci când căutăm un produs, greșim numele brandului și atunci e foarte important să avem un motor de căutare pe platformă, pe site, astfel încât să nu trebuiască clientul nostru să caute prin categorii”, adaugă Octavian Dumitrescu.

CEO-ul Customsoft consideră că o altă zonă importantă la care trebuie să se uite jucătorii din e-commerce este cea de recomandare de produse, o zonă cu potențial în ceea ce privește creșterea ratei de conversie.

”Partea de recomandări nu este luată în seamă de mulți jucători din România. Prin intermediul lor se poate crește rata de conversie foarte mult pentru că un client caută tot felul de lucruri și astfel e important să îi recomanzi și alte produse, folosind Inteligența Artificială, machine learning. Noi avem mai multe instrumente în portofoliu pe care le folosim cu clienții noștri”, adaugă Octavian Dumitrescu.

Sfaturi și idei pentru afacerile online: Transparență și rapiditate



sursa foto: Udr Ovidiu



Ruxandra Geantă, CO-CEO BaseLinker Romania, platformă de integrare a soluțiilor pentru e-commerce, pleacă de la ideea că, pentru orice business, clientul este cel mai important, motiv pentru care lucrurile trebuie să fie cât mai intuitive pentru el.

”Lucrurile trebuie să fie simple, transparente și rapide pentru client. El trebuie să aibă toate informațiile la îndemână, să aibă descrieri clare ale produselor, o politică a returului expusă la vedere. Apoi, tot ce ține de zona de prețuri și de strategie comercială, să fie transparentă. Nu mai discutăm despre un client final care este necunoscător, acum este un client informat, mai activ, mult mai implicat și mai dornic să discute cu magazinul de la care își face achiziția”, adaugă Ruxandra Geantă.

În ceea ce privește transparența în materie de prețuri, Ruxandra consideră că raportarea la CMMP(cel mai mic preț) este un standard acum.

”Au fost tot felul de fricțiuni în trecut, am văzut preț mai mic înainte de Black Friday, însă de Black Friday era mai scump. Sunt destul de cunoscute în piață aceste lucruri. Piața se maturizează, clienții sunt mult mai atenți la ce cumpără și asta este un lucru bun”, adaugă Ruxandra.

Cum arată viziunea Carrefour asupra comerțului online



Sursa foto: Udr Ovidiu



Gabriela Stănică, Chief Information, Data Officer și director e-commerce Carrefour România, consideră că e greu să identifici un top al celor mai bune practici, mai ales în zona de online unde are loc o evoluție rapidă. Tocmai de aceea, abordare pe care o recomandă se concentrează pe conceptul de test&learn(testează și învață).

”Trebuie să înțelegem faptul că trebuie să fim flexibili și să implementăm schimbările pe care consumatorul ni le menționează pe diverse canale. De asemenea, trebuie să avem abordări personalizate, clienții se așteaptă ca noi să-i cunoaștem cât mai bine, să le oferim ce au nevoie, unde au nevoie, cât au nevoie”, adaugă Gabriela Stănică, care pune accentul și pe măsurarea rezultatelor cât mai rapid și interpretarea acestora corect, datele fiind cele care trebuie să stea la baza acțiunilor pe care compania le ea.

O discuție care apare în momentul în care ai și magazine offline, pe lângă platforma onlie, e legată de faptul în unele cazuri sunt văzute drept canale separate care nu comunică între ele.

”Am avut și noi aceste dezbateri în zona de retail offline, existau temeri cum că se vor canibaliza operațiunile. Temeri că, dacă tragem cât mai mult de online, o să pierdem vânzări pe zona de offline. Cu ajutorul datelor am făcut o serie de analize, atât în România, cât și în celelalte țări, și am observat că de fapt loialitatea clientului, numărul de comenzi precum și coșul mediu al clientului care comandă, atât offline cât și online, crește. Nu pierdem și nu se canibalizează, ci mai degrabă loializăm clientul, pentru că îi dăm posibilitatea de a comanda pe mai multe canale”, adaugă Gabriela Stănică.

O plată ușor de realizat, un atuu pentru comercianți



Sursa foto: Udr OVidiu



Posibilitatea de a putea plăti cu cardul este clar că nu trebuie să lipsească, indiferent că vorbim de cumpărături online sau offline, însă e important ca această experiență de plată să fie și ea cât mai simplă, mai ales odată cu implementarea standardelor PSD2.

„Procesatorii și comercianții trebuie să creeze cea mai ușoară experiență din punct de vedere al plăților și, de obicei, soluția este biometria. Ai primit notificarea de plată, te-ai uitai, fie ca e Face ID sau amprentă și ai autorizat-o”, adaugă Mihai Cismasiu-Buda, Director Sales, Data & Services Mastercard Romania, Croatia, Bulgaria si Israel.

Mastercard este o companie de tehnologie, astfel că dezvoltările merg dincolo de zona de plăți, iar Mihai Cismasiu aduce în discuție la retailArena importanța datelor, date ce odată interpretate corect îi oferă comerciantului un avantaj. Compania conturează tipologii de clienți pe baza datelor pe care le obține și oferă rezultatele partenerilor.

”Îi arătăm comerciantului datele și îi spunem: aceștia sunt clienții care vin către tine, știm că tu comunici către aceștia, dar vezi că ei sunt doar 15% din valoarea totală care interacționează cu tine. S-ar putea să vrei să îți schimbi puțin mesajele și concetrarea către zona care aduce mai multă valoare pentru tine”, precizează Mihai.

Acesta aduce și el în discuție importanța comunicării cu clientul și a personalizării conținutului pe care comerciantul i-l oferă

”Fiecare avem preferințe diferite atunci când ne uităm la un site, o aplicație, orice. Eu mă pot uita la o culoare, tu la un produs(...) E vorba de cum interacționezi cu magazinul. Avem instrumente prin care ajustăm pentru partenerii noștri felul în care arată magazinul online sau aplicația, de la iterație la iterație. O să intri, te vei uita pe o pagină și noi ne dăm seama ce îți place sau nu, iar viitoarea iterație se va schimba”, adaugă Mihai.

Sursa foto: UDr OVidiu

