Peste 20.000 de persoane nu au declarat la Fisc vânzări online totalizând 2 miliarde de lei, spune șeful ANAF. I-au dat de gol firmele de curierat, care trebuie să declare toate comenzile cu plata ramburs.

"La primul termen de depunere a declaraţiei 395, cea pe care am implementat-o anul trecut - şi a fost depusă de firmele de curierat, din păcate, pe analizele pe care le-am făcut, am constatat nişte lucruri pe care noi le previzionam că se întâmplă. Foarte, foarte multe din vânzările în acest sistem online, prin aceste platforme - şi care au fost duse prin curier cu plata ramburs, nu au fost declarate sub nicio formă”, a spus președintele ANAF, Lucian Heiuș.

Conform șefului Fiscului, peste 20.000 de persoane care au vândut cu plata ramburs în valoare totală de 2 miliarde de lei nu au depus nicio declaraţie – altfel spus, au făcut evaziune fiscală. Cea mai mare sumă, a afirmat Heiuș, a fost de 44 de milioane de lei la o singură persoană care a vândut produse cosmetice cu plata ramburs și a fost practic dată de gol de firma de curfierat.

Antifrauda din ANAF urmează să declanșeze acțiuni în aceste cazuri, fiind vizate inițial persoanele fizice cu vânzări online de peste 1 milion de lei pe lună.

Cum te dă curierul de gol dacă faci evaziune

Firmele de curierat au, la ora actuală, obligația să transmită ANAF datele privind comenzile cu plata ramburs prin Formularul 395. Ca urmare, cei care fac vânzări online nedeclarate la Fisc sperând că vor scăpa neprinși sunt practic dați de gol de curier.

În nota de fundamentare a ordinului privind această declarație, reprezentanții Fiscului afirmă că ”un specific al activității de comerț online din România este acela că majoritatea cetățenilor care efectuează achiziții online încă preferă ca mijloc de plată sistemul ramburs cu numerar. Mai mult decât atât, comercianții online, în special cei din zona gri, preferă remiterea rambursurilor încasate de operatorii de servicii de curierat de la clienții finali tot cu numerar. Astfel, întrucât operatorii de servicii de curierat reprezintă un intermediar între clientul final și operatorul magazinului online, aceștia colectează și pot furniza informații esențiale pentru ANAF în vederea identificării beneficiarilor reali ai încasărilor aferente tranzacțiilor online.”

Cum vede piața de curierat această măsură

În 2022, atunci când a fost anunțată măsura, Cornel Morcov, COO FAN Courier, a comentat pentru wall-street.ro semnificația și urmările acesteia: ”Suntem încrezători că va fi o măsură benefică pentru toate părțile implicate și sperăm ca această raportare centralizată să fie suficientă și să nu mai necesite o alta, punctuală, care ar induce un consum mare de timp sau poate chiar alocarea unei persoane dedicate exclusiv, deci un cost suplimentar. În opinia noastră, prin această măsură, autoritățile doresc să se asigure că retailerii online și toți cei care fac comerț online declară veniturile și plătesc taxe și impozite, altfel spus contribuie la un circuit economic corect”.

Companiile de curierat, ca operatori de servicii poștale, aveau deja obligația de a colecta astfel de date, înaintea adoptării acestei măsuri, spunea atunci Cornel Morcov, iar în industrie exista deja o colaborare cu autoritățile.

”În ceea ce privește impactul asupra livrării, noua reglementare nu aduce modificări față de procesul actual, astfel că nu va exista un impact direct, imediat și mai ales negativ asupra obiceiurilor de cumpărare instalate în ultimii ani. De asemenea, nu există niciun fel de impact asupra destinatarilor coletelor – aceștia plătesc produsele ramburs sau online și nu vor fi chestionați în legătură cu veniturile pe care le încasează expeditorii. ”

