Anunțul privind noul dashboard al MerchantPro a fost făcut de către CEO-ul companiei în cadrul unei prezentări denumite „Flexibilitate & Agilitate - Pilonii succesului în eCommerce”.

”Ultimul an l-am dedicat unui nou milestone pe care dorim să-l atingem în cursul lunii iulie. A fost un proces lung, cu multe nopți nedormite, un proces în care am aplicat tot ce am învățat până acum și toate principiile după care ne-am ghidat. Este vorba de noul dashboard(panou de control n.r.), MerchantPro Flex, noul sistem de administrare a magazinelor online din platforma MerchantPro”, a precizat Arthur Rădulescu în cadrul evenimentului dotCommerce.

Printre diferențele majore cu care MerchantPro Flex vine, conform CEO-ului, se numără zona de analytics, unde vor exista rapoarte complexe care permit magazinelor online segmentarea, gruparea, sortarea, filtrarea sau crearea de rapoarte custom.

De asemenea, pentru cei care vând cross-border va exista o interfață ce va oferi o imagine de ansamblu a activității pe fiecare magazin în parte, cu posibilitatea de control a KPI-urilor.

Schimbări importante vor fi și în ceea ce privește zona de automatizări.

”Le vom duce la un nou nivel, discutăm despre posibilitatea de a crea workflow-uri din template-uri predefinite, workflow-uri de transmitere a comenzilor către sisteme externe, workflow-uri de modificări produse, de trimis cupoane, de recuperare a clienților pierduți”, precizează Arthur Rădulescu, care punctează, în ceea ce privește Inteligența Artificială, că vor exista pentru început funcții care să permită generarea de conținut pe baza unor atribute sau regenerarea conținutului din descrieri existente.

MerchantPro Flex vine cu posibilitatea de a extinde interfața cu noi ecrane și de a face customizări cât se poate de specifice, în funcție de fiecare magazin online în parte, un nou CRM care va permite o imagine 360 a utilizatorului cu posibilitatea de segmentare mult mai extinsă, dar și o nouă aplicație de chat care le va permite magazinelor online să comunice direct cu clienții.

dotCommerce Digital Retail Forum este organizat de MerchantPro, alături de partenerul principal theMarketer. Din lista de parteneri mai fac parte Innoship, Gun Media, Aqurate, TBI Bank, MTH, Mokka, ROSISTEM sau Doctor SEO, in timp ce design-ul scenei este asigurat de Workspace Studio. Evenimentul este găzduit de IC Events.

Sursa foto: UDR OVidiu