Am dezvoltat, de-a lungul anilor, pentru clienții și partenerii noștri, o gamă extrem de variată de promoții. Am putea spune că, la fel ca brandurile, promotions come in many shapes and sizes - nu există o mărime universală sau o rețetă general valabilă pentru o promoție de succes. De aceea, de fiecare dată când auzim “Vrem să facem o promoție!” continuarea este “Ce rezultate măsurăm în urma acestei promoții?”. Și, așa cum ați putea bănui, răspunsul e, desigur, “Vânzările!”. Însă o promoție de succes înseamnă mult mai mult decât vânzări. Alergăm după acest indicator și uităm sau neglijăm alte beneficii pe care le poate aduce o promoție de succes. De aceea, haideți să vorbim în continuare despre cei mai importanți indicatori ai unei promoții de succes.