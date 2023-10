Vom putea comanda prin Tazz și în Bulgaria, cu drona sau produse farma? Răspunsuri de la CEO-ul companiei

Pandemia ne-a făcut să ne bazăm tot mai mult pe comenzi, iar acest obicei pare să se fi înrădăcinat. Ce ne rezervă însă viitorul în acest domeniu? Primim răspunsuri de la CEO-ul unuia dintre principalii jucători din piață, Tazz by eMAG.

Poate prima întrebare (la care vedem că nici unii politicieni nu înțeleg răspunsul) este legată de pierderile raportate de o companie ca Tazz, deși tot mai mulți consumatori apelează la ea. Astfel, în 2022 acestea au atins peste 110 milioane de lei, la o cifră de afaceri netă de 177 de milioane, conform datelor de la Finanțe.

De ce au pierderi companiile mari

”Suntem o companie care are pierderi, majoritatea companiilor din acest domeniu au pierderi, pentru că aici investițiile se fac pe termen lung – între 5 și 10 ani”, explică Alin Șerban, CEO Tazz. ”Nu poți gândi pe termen scurt un business în care bagi foarte mulți bani.” Ca urmare, principalul plan de business este pe 10 ani, chiar dacă se fac ajustări anuale.

Pe de altă parte, el recunoaște că e foarte greu, dacă nu imposibil să ții o companie care nu va fi niciodată profitabilă. Pierderile Tazz au scăzut însă foarte mult, spune șeful companiei, iar în următorul an financiar vor fi pe zero.

La dark store-uri se cam închide lumina

Care este viziunea Tazz pe zona de dark store-uri (magazine fizice care au fost închise și transformate practic în depozite pentru operațiuni de fulfillment sau pentru ridicarea produselor de către clienți)? ”Credem că dark storurile sunt bune într-o economie de piață și o piață foarte aglomerată urban”, răspunde Alin Șerban. ”Erau foarte bune în pandemie, dar credem că ele se diluează încet-încet, pentru că e firesc să comanzi în proximitate, dar costurile sunt totuși mari pentru un coș mic. Lumea preferă să meargă și la magazinul de lângă.”

Ca urmare, Tazz preferă să se orienteze pe modelul de platformă de food-delivery care are și partea de grocery. CEO-ul companiei spune că, și la nivel internațional, acesta e modelul de succes în clipa de față, în vreme de dark store-urile se restrâng, mai degrabă.

Livrările farma, un domeniu sensibil

În acest context, se va diversifica catalogul de produse Tazz și spre zone cum ar fi cea farma? ”Credem că e momentul oportun să trecem într-o altă fază a livrărilor. Pe lângă partea de food, unde suntem foarte bine stabilizați, dezvoltăm puternic tot ce înseamnă partea de non-food. Asta înseamnă tot, de la grocery la florării, sex shop-uri, orice se poate livra. De aceea făcut mișcări foarte mari aici pe partea de UX [user experience, n. red.] și mai urmează lucruri noi aici”, răspunde CEO-ul Tazz.

Pe partea de farma, ”ne-am dori să începem de mâine să livrăm”, afirmă Alin Șerban. Cererea există atât decât de la consumatori, cât și de la companii. Din păcate, din punct de vedere legislativ, România este foarte în urmă. Conform legislației în vigoare, nu prea poți să faci livrări de produse farma, nici chiar de medicamente OTC, precizează el.

Livrare pentru orice companie din orașele României

Probabil la mijlocul lunii octombrie, Tazz va lansa Laas, un nou serviciu prin care companiile își externalizează logistica și funcțiile de delivery. Practic, în loc să-și dezvolte singure un sistem de livrare, vor folosi soluția tehnică construită și optimizată de Tazz.

”Având flota noastră deja existentă, oferim tuturor celorlalți comercianți existenți în țară posibilitatea să livreze în proximitate, doar în oraș, în maxim o oră, toate produsele pe care ei le vând pe site-ul lor, telefonic sau în orice alte mod. Noi să le oferim lor o aplicație în care, dacă tu suni la pizzeria din colț și comanzi telefonic 2 pizza, el introduce comanda în aplicația noastră, curierul Tazz vine, ridică comanda și o livrează. Se aplică și pentru flori, și pentru măcelării, și pentru retaileri de electro și orice altceva”, explică Alin Șerban funcționarea Laas.

Comercianții vor achita un cost unic de comandă plus un procent mic din valoarea comenzii. Potențialul acestui serviciu este foarte mare, spune Alin Șerban, deoarece consumatorii sunt mai obișnuiți cu livrările și există mulți comercianți care nu pot asigur acest serviciu.

Tazz și în Bulgaria sau Ungaria

Cât despre livrările cu drona, acestea sunt, în clipa de față, doar un PR stunt, admite Alin Șerban. Pe de altă parte, există orașe unde este tot mai greu pentru Tazz, dar și pentru alte companii, să găsească curieri. Pe primul loc de află Cluj-Napoca, la mare distanță de restul plutonului, urmată de Iași și Constanța.

Vom vedea Tazz și în afara granițelor României? Compania vorbește despre astfel de planuri încă din 2021, când se vehicula extinderea în Ungaria și Bulgaria.

Alin Șerban spune însă că perspectiva s-a schimbat puțin. ”Când am deschis Tazz, am zis că după primul an ne aducem în altă țară. Apoi am decis să nu ne ducem, să fim mult mai atenți și precauți și să devenim mai întâi foarte puternici la noi. E ușor să crești, e greu să te menții”, explică el. Însă cel mai probabil anul viitor se va lua decizie privind deschiderea unei alte țări, iar aceasta va fi Bulgaria.

