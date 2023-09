”Livrările out-of-home pot crește atât de mult cât le oferi posibilitatea consumatorilor să comande astfel”, a declarat Cornel Morcov la ecomTEAM 2023. În opinia sa, în momentul de față out-of-home se conturează cu adevărat ca o soluție alternativă la ”livrarea la ușă”. ”Pentru noi nu există un număr maxim de lockere, vom avea atâtea câte sunt necesare. Nivelul de saturație va fi atins doar când numărul livrărilor la lockere va fi egal cu numărul total de livrări pe piața de curierat”.

Apetitul românilor pentru livrările la locker crește rapid

”Noi am început ca rețea de pick-up & drop-off dar pare că apetitul românilor se duce mai mult în zona de lockere. Dacă acum un an și jumătate am intrat pe piață cu 1.000 de lockere, acum extindem la 2.000”, a detaliat reprezentantul FAN Courier. El anticipează că, pe termen scurt și mediu, România va rămâne o țară de home delivery, livrările la adresă rămânând peste cele la lockere, dar pe termen lung trendul s-ar putea schimba.

Out-of-home vine cu multe avantaje atât pentru companie, cât și pentru consumatori, spune Cornel Morcov: costul de livrare e mai mic, dar și eficiența curierului e mult mai mare. Astfel, un curier poate livra chiar și până la 1.000 de lockere, față de 100 până la 120 de livrări home delivery.

”Cu toate eforturile de digitalizare, serviciul se face tot prin plimbatul coletelor în mașini. Or resursa umană devine tot mai dificil de găsit, sunt orașe unde e aproape imposibil să aducem noi curieri. În zona de last mile nu putem importa forță de muncă, așa că vor fi zone din România unde anticipez că livrările se vor produce exclusiv la lockere”, a afirmat Cornel Morcov.

Chief Commercial Officer FAN Courier spune că sunt orașe unde deficitul de forță de muncă se apropie de 40% față de nevoi. Ca urmare, consumatorii vor fi obligați de contextul de piață să apeleze la lockere și vor pune o presiune tot mai mare pe soluții out-of-home, estimează el.

Plata cu cash la curier nu este răul absolut

”Ne uităm la plățile cash la curier ca și cum ar fi ceva rău. Se întâmplă și pe alte piețe, în Germania componenta de plată cash e foarte mare, de pildă”, explică Cornel Morcov. ”Dacă marfa este pre-paid, șansele să fie returnată sunt mult mai mici. Dacă marfa e pre-paid, rata de retur e foarte mică, dacă nu e pre-praid, rata de retur poate varia între 7-8% și 25%. Pentru noi este ceva foarte rău, pentru client este ceva asumat - își asumă că nu tot ce vinde o să și livreze Serviciul de a rambursa bani către selleri este extraordinar”.

Companiile de curierat sunt interesate să aibă o rată de retur cât mai mică, explică el. ”Direcția corectă e să ne asumăm cu toții un cost de educare a consumatorilor, să plătească cu cardul pe site”.

Planurile FAN Courier

”Nu putem transporta 400.000 de colete pe noapte fără heavy asset-uri. În ultimii doi ani am finalizat 2 investiții strategice – hub-ul de la Cluj și extinderea hub-ului de la Brașov. Acum am început o nouă investiție în Ștefănești – un centru logistic care va prleua zona aferentă livrărilor către locker. Va fi o investiție greenefield de 15.000 mp exclusiv pentru zona de fullfilment. Noi credem și în zona alternativă de depozitare, nu doar în cea de livrare. Va fi un centru complet automatizat, robotizat. Ne propunem să ajungem la 40.000 de colete scoase pe zi. Extindem rețeaua și la nivel național”, a detaliat Cornel Morcov, legat de planurile de dezvoltare ale FAN Courier.

Pe zona de dezvoltare, compania se concentrează tot mai mult pe zona internațională. FAN Courier a lansat de un an și jumătate filiala din Moldova și este tot mai prezentă în Europa Centrală și de Est.

”Noi nu simțim un apetit deosebit al sellerilor din România să vindă peste granițe. În schimb sellerii internaționali au un apetit foarte mare să vândă cross-border, inclusiv în România”, recunoaște Cornel Morcov. Ca urmare, FAN Courier oferă soluții last-mile pentru toate țările din Europa Centrală și de Est.

Sellerii internaționali au apetit investițional, investesc în stocuri mari, în bugete de marketing foarte mari, spune Cornel Morcov. O țară mică, ca Slovenia, a devenit astfel campioana regională a vânzărilor cross-border. Investiții mici, de sute, mii de euro, le-ar permite sellerilor din România să adauge cele 3 milioane de clienți din Republica Moldova. ”Dacă vrei să faci business, trebuie să investești”.

