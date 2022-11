”Suntem o companie dependentă de consum. Dacă consumul scade, scade și numărul transporturilor, iar compania va avea de suferit”, a declarat Cornel Morcov, Chief Commercial Officer FAN Courier, la interviurile retailArena, realizate în cadrul evenimentului de pe 1 și 2 noiembrie.

Morcov a vorbit despre provocările pieței de curierat din prezent, menționând, pe lângă dependența de consum, următoarele trei mari aspecte:

creșterea unor costuri de care compania depinde (energie, transport, materiale de construcții),

(energie, transport, materiale de construcții), creșterea bruscă a acestor costuri și nebugetarea acestei creșteri ,

, impredictibilitatea pieței de e-commerce, la care segmentul de curierat e conectat.

Trebuie să fim atenți la cheltuirea banilor în anul următor. Cornel Morcov, Chief Commercial Officer FAN Courier

În ciuda provocărilor macroeconomice, FAN Courier va continua investițiile în domenii pe care compania le consideră cheie, cum ar fi angajații sau gradul de sustenabilitate.

”Ne-am asumat că vom deveni neutri până în 2040, de aceea investim în mașini electrice și în montare de panouri fotovoltaice. De asemenea, am redus cu până la 50% cantitatea de plastic folosită, în ultimii doi ani, și continuăm să plantăm păduri. Vrem să devenim prosumator în România”, a explicat reprezentantul FAN Courier.

Vezi și: Ce investiții pregătește FAN Courier: de la extinderea în zona de lockere, la deschidere de noi centre și automatizare completă

Cât despre angajați, Morcov a precizat că salariile acestora au fost majorate în 2022.

”Deși a fost un an greu, am majorat salariile angajaților. Chiar dacă există opțiunea lockerelor, avem nevoie de oameni. În plus, investim în programe de training pentru aceștia, deoarece trebuie să ne adaptăm noilor tehnologii”, a mai spus acesta.

Alte direcții de dezvoltare pe care FAN Courier le va menține sunt:

investițiile în automatizare și dezvoltarea de centre logistice, cât se poate de autonome,

investiții continue în sustenabilitate,

investiții în soluțiile de livrare out of home,

investiții în digitalizare.

Urmărește întreaga discuție în videoul de mai jos:

Sursa Video: YouTube/ Wall-Street.ro

FAN Courier este o companie cu capital integral românesc, fondată în 1998 de Felix Pătrășcanu, Adrian Mihai și Neculai Mihai.

Sursa foto: Ovidiu UDR/ retailArena 2022

