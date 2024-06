Evenimentul care îți poate duce magazinul online la următorul nivel: câteva zile ne mai despart de DotCommerce Digital Forum

Unii dintre cei mai importanți lideri din e-commerce-ul românesc se întâlnesc pe 11 iunie 2024 la Terra Events Hall pentru a doua ediție a DotCommerce Digital Forum. Evenimentul își propune să le ofere antreprenorilor ultimele trenduri în materie de e-commerce, digital marketing și inovațiile care fac în acest moment diferența în mediul de business. Mai ai câteva zile la dispoziție pentru a te înscrie, intră AICI, înscrie-te și vino alături de noi.

Agenda DotCommerce, pe care o poți consulta AICI, abordează principalele teme de interes din industria de e-commerce, atât în cadrul panelurilor de discuții, cât și în discuțiile one to one precum cea dintre Arthur Rădulescu, Founder & CEO MerchantPro, și Iulian Stanciu, Președinte Executiv eMAG, sau în studiile de caz.

Ai zeci de specialiști din e-commerce care vor urca pe scena evenimentului și cu care poți discuta în pauzele de networking sau cărora le poți adresa întrebări direct în sesiunea de Q&A de la finalul intervențiilor pe care aceștia le au pe scena DotCommerce Digital Forum.

DotCommerce Digital Forum: Zeci de specialiști vor urca pe scena evenimentului



Specialiștii vor veni cu soluții concrete legate de provocările pe care antreprenorii le au în diverse zone, fie că vorbim despre zona de plăți, platformă de e-commerce, digital marketing, marketplace, Inteligența Artificială sau atragerea finanțării și logistică.

O parte dintre speakerii cu care te vei întâlni la DotCommerce Digital Forum sunt:

Iulian Stanciu - Președinte Executiv eMAG

Marius Ghenea - Managing Partner Catalyst România

Arthur Rădulescu - Founder & CEO MerchantPro

Rareș Bănescu - Owner & Founder theMarketer

Liviu Sima - Co-Founder, ITG Group

Alina Mitrica - CEO theMarketer

Bogdan Iftemie - Business Development Director PayPo

Dan Stănică - eCommerce Director tbi Bank

Robert Trandafir - CEO & Co-founder Gun Media

Vlad Marincaș - CEO & Co-founder Aqurate

Elena Gheorghe - Country Manager PayU GPO Romania

Oana Antohe - Senior Director Marketplace eMAG Marketplace

Adriana Manu - Marketing & PR Manager

Raluca Radu - Founder MTH Digital

Dumitru Nancu - Director General FNGCIMM

Horia Grozea - Sales & Business Development Director Netopia Payments

Mihaela Tudor - Financial Advisor MTC NETWORK HUB

Oana Stoenescu - CEO Libra Development IFN

Cătălin Emilian - Country Manager RTB House

Eugen Potlog - Founder & Data strategist Deep Dive

Sebastian Irimia - Co-founder & CTO Dyver

Ciprian Ghioc - Manager, TSG

Nicolae Slav - CEO dEpurtat.ro

Loredana Goarna - Manager eCommerce Napofarm

Raluca Hăulica - Founder & business Development Manager

Ionut Grossu - Strategy Consultant, Digital Strategy Agency

Evenimentul, dotCommerce Digital Forum, are loc pe 11 iunie 2024, la Terra Events Hall. Agenda completă și biletele sunt disponibile pe pagina oficială a evenimentului, www.dotcommerce.ro, cu prețuri începând de la 99 Euro.

Evenimentul este organizat de MerchantPro, platforma SaaS de eCommerce folosită de aproape 2000 de magazine online locale active și este susținut de partenerul principal TheMarketer, precum și de PayPo, Aqurate, tbi bank, Gun Media, MTH Digital, Mokka, Dr. SEO, leanpay, IT Genetics, FAN Courier, AltExpress, EasySales, Netopia Payments.

Parteneri media ai evenimentulu: wall-street.ro, Retail.ro, Start-up.ro, Spotmedia.ro, Digital-Business.ro.

