Să fim realiști, conținutul pe orice mare rețea socială a prezentului este concentrat covârșitor pe divertisment, in ciuda faptului că uneori în feed îți vor mai apărea și știri sau tutoriale utile. De cealaltă parte, SoNexy , o rețea socială lansată anul acesta de o echipă de români, își propune o abordare inversă: nu va interzice celebrele pozele cu pisici, dar se va concentra puternic pe conținutul educațional, încurajând utilizatorii să învețe și să îi învețe pe alți utilizatori lucruri utile. Vom putea avea în viitor rețele sociale cu mai puține... ”calorii goale”?

”Oamenii sunt dispuși să cheltuie bani și timp pentru acoperirea nevoii de distracție și a nevoii de apreciere socială. Oare am putea folosi această observație pentru a stimula învățarea la nivelul întregii societăți? Răspunsul a fost: doar dacă ar exista o rețea socială suficient de distractivă și în care să fii apreciat pentru că înveți”, acestea au fost primele gânduri ale lui Adrian Florea, fondatorul SoNexy, înainte să lanseze noua rețea socială.



Acest interviu face parte din proiectul „România 2030 - Afacerile Viitorului”, realizat de wall-street.ro și Banca Transilvania. Proiectul își propune să promoveze afacerile românești care inovează și schimbă industria din care fac parte.

SoNexy a debutat în luna ianuarie a acestui an, aplicația fiind disponibilă pe Google Play și în App Store. În prezent, rețeaua a depășit 4.000 de utilizatori și își propune ca în primul an să ajungă la 100.000 de utilizatori.

Foto: Adrian Florea

”Am plecat la drum cu ideea de a construi o platformă prietenoasă pentru oamenii care își doresc să învețe și să progreseze. Doar că nu într-un mod tradițional și oficial, ci într-o formă naturală, distractivă. Cum majoritatea stăm cu orele pe Social Media, iată și modelul pe care l-am urmat. Ideal, ai putea să înveți la fel de ușor cum ai da "Swipe" pe TikTok. Diferența este că vei primi și conținut util în urma acestui gest”, spune Mihai Bonca, brand strategist SoNexy

Social media sunt astăzi cel mai mare consumator de timp, sunt "fun", însă oferă de obicei doar calorii goale, cu prea puține beneficii. Ambiția noastră este să combinăm ușurința și "fun"-ul unei aplicații sociale cu conținutul util, care creează "up-lift" personal. Mihai Bonca, brand strategist SoNexy

Foto: Mihai Bonca

Orice conținut de învățare care are o amprentă digitală poate fi definit ca ”stație de învățare” pe SoNexy. În această categorie intră conținut video de pe TikTok, Youtube, Masterclass sau altă platformă video, conținut e-learning indiferent de platformă (Coursera, Udemy, Harvard, etc.), cărți de orice fel, articole publicate pe diverse site-uri, documente pdf., cursuri sincron sau asincron, cursuri la sală care au o descriere online, podcast-uri de orice natură. ”SoNexy te ajută să navighezi prin oceanul de conținut atât al rețelelor sociale, cât și al platformelor de learning, prin recomandările și experiențele personale ale unor oameni la fel ca tine”, explică Adrian Florea.

Nu vom opri conținutul de lifestyle, nici pisicile, probabil că există oameni care pot găsi inspirație în astfel de postări. Cert însă, și unul dintre diferențiatorii importanți, este că evităm gunoiul existent în Social Media. Conținutul SoNexy este curățat, nu vei găsi politică, frustrări personale sau spam. Mihai Bonca, brand strategist SoNexy

Dincolo de conținutul educațional postat de utilizatori, SoNexy are și proprii curatori care ”dau tonul” rețelei și se asigură că orice persoană va găsi la început informații relevante pentru propriile interese. Un exemplu fiind SoNexy Health, care postează content relevant pentru cei interesați de sănătate.

SoNexy nu are în prezent niciun fel de publicitate și nicio altă metodă de monetizare.

”Când am pornit SoNexy, nu ne-am gândit cum să facem bani, ci să îi ajutăm pe oameni să învețe mai ușor lucrurile de care sunt interesați. Am fost atrași de echipă și de viziune. Până în acest moment nu am avut nicio discuție serioasă legată de monetizare. Suntem siguri că la un moment dat va veni, însă doar după ce vom fi siguri că oamenii primesc valoarea de care au nevoie. Cum o vom face și când, nu știm. Cu siguranță însă nu vor fi ’ad’-uri, întrucât vor strica experiența în aplicație”, a declarat Mihai Bonca.

Cred că oamenii vor căuta și în viitor să exploateze beneficiile aduse de rețelele sociale și să se protejeze (uneori prin decizii administrative) de efectele potențial periculoase. De aceea o rețea cu foarte mult sens, cum este SoNexy, are mari șanse să devină un jucător uriaș în această piață. Adrian Florea, fondatorul SoNexy

Business-ul SoNexy a început cu o investiție de 170.000 de euro realizată de fondatorul Adrian Florea. În prezent, SoNexy este la finalul primei runde seeds în vederea atragerii unei finanțări de minim 300.000 de euro de la business angels, o a doua rundă urmând să fie deschisă până la finalul anului 2024.

Fondatorul Adrian Florea și Trend Consult Holding (n. red. Firmă în care principalul acționar este tot el) sunt în momentul de față singurii acționari SoNexy.

Sursa foto: SoNexy