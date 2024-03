În cadrul proiectului Afacerile Viitorului, am discutat cu Florin Stoian, fondator și CEO al Milluu, platforma care a luat naștere de la ideea de a simplifica procesul de închiriere a unei locuințe, dar atingerea acestui obiectiv nu este în sine un proces simplu, este nevoie de adaptare, de testare și de înțelegere a pieței cu care lucrezi, una care se dovedește a fi rezistentă la schimbare.

Acest interviu face parte din proiectul „România 2030 - Afacerile Viitorului”, realizat de wall-street.ro și Banca Transilvania. Proiectul își propune să promoveze afacerile românești care inovează și schimbă industria din care fac parte.

Platforma Milluu are rolul de a ușura tot procesul de la bun început, oferind informații care să-i ajute și pe proprietari, dar și pe potențialii chiriași de la etapa de negociere, la vizionări și până la semnarea contractelor sau rezolvarea problemelor din timpul derulării contractului de închiriere.

În primul rând, proprietarii au pe cineva care își asumă responsabilitatea de a rezolva problemele chiriașilor pentru ei, iar chiriașii pot rezolva probleme care ar putea apărea la instalațiile sanitare sau electrice având soluții direct în aplicația de pe telefonul lor fără bătăi prea mari de cap.

Conceptul este inovator și implică soluții tehnologice și ar trebui să ușureze viața atât a utilizatorilor proprietari, cât și chiriași.

„De la bun început am dorit să ne aducem o abordare nouă în ceea ce privește activitatea de închiriere. Intenția noastră a fost să transformăm închirierea unei locuințe într-un proces la fel simplu precum cel de a-ți comanda o pizza sau de a-ți cumpăra un bilet la film”, ne-a spus Florin Stoian, subliniind, însă, că în imobiliare mai sunt unele aspecte ce nu pot fi rezolvate imediat doar printr-o soluție tehnologică.

(Florin Stoian, fondator și CEO Milluu - sursa foto: Compania)

„Din păcate, piața imobiliară este una destul de rezistentă la schimbare. Este o piață dificilă și greu de schimbat”, a adăugat Florin Stoian.

Potrivit lui, nu s-au schimbat foarte multe față de acum 30 de ani în ceea ce privește închirierea, în afara faptului că anunțurile s-au mutat de pe o pagină fizică de ziar într-una digitală în online.

„Digitalizarea pe care o dorim, cel puțin în piața imobiliară, este mai greu de implementat, deoarece este dificil să schimbi obiceiuri împământenite în 20-30 de ani peste noapte”, ne-a explicat fondatorul Milluu.

Cum îi ajută pe chiriași o platformă precum Milluu

Scopul de acum al celor de la Milluu este acela de a crea un marketplace de servicii, în care pot fi închiriate locuințe, dar în care utilizatorii să găsească servicii de curățenie, de livrare, inclusiv financiare și multe altele.

Potrivit lui Florin Stoian, în Milluu, până să plece la vizionare, utilizatorul poate vedea din start unde este proprietatea, un set de poze profesionale, clipuri video, inclusiv tururi virtuale, informații legate de costuri, despre așteptările proprietarului, astfel încât potențialul chiriaș să elimine din lista lui acele proprietăți care nu ar fi pe placul lui.

„Am introdus toate aceste elemente pentru a-i ajuta pe utilizatori să decidă dacă merită să-și aloce o oră sau două pentru a merge în celălalt capăt al orașului pentru o vizionare”, ne-a explicat Florin Stoian.

Mai mult Milluu vrea să-i ajute pe chiriași inclusiv cu plata chiriei în cazul în care apar probleme de acest gen.

Chiriașii pot beneficia de servicii în Milluu chiar și după ce pleacă dintr-un apartament închiriat prin platformă.

„Să spunem că un chiriaș trebuie să plece din apartament, dar nu mai are timp să facă el curățenie. Intră în aplicație, alege o ofertă, plătește și nu-și mai face griji că trebuie să pregătească el apartamentul pentru următorul chiriaș”, ne-a mai explicat Florin Stoian.

Cum îi ajută Milluu pe proprietari

Platforma vine, evident, și cu elemente prin care să-i ajute pe proprietari. Practic, Milluu preia locuințele de la proprietari cu scopul de a le administra, preluând responsabilitatea vizionărilor, semnării contractelor, dar și rezolvarea problemelor ulterioare pe care le pot întâmpina chiriașii.

„Noi avem și un rol de mediator. Reprezentăm cu unități egale, atât proprietarul, dar și chiriașul. Încercăm să fim un liant între cele două părți, astfel încât să se bucure de toate drepturile care li se cuvin, dar să-și îndeplinească și toate obligațiile care le revin. În felul aceasta, ne plasăm ca o platformă care le oferă încredere tuturor”, ne-a mai spus Florin Stoian.

Noul motor de creștere pe care Milluu îl folosește este acela de a-și asuma obligația de a plăti către proprietari chiria lunară chiar dacă locuința nu și-a găsit un chiriaș.

„În maximum 30 de zile de la momentul în care un proprietar și-a adus locuința în platforma Milluu, indiferent dacă s-a găsit un chiriaș sau nu, noi începem să le plătim chiria pe care am agreat-o pentru cel puțin 12 luni”, ne-a mai spus fondatorul Milluu.

Inovația, ca metodă de a filtra clientela și crește încrederea

Potrivit lui Florin Stoian, deși Milluu se află în creștere, depășind deja pragul de 1.000 de proprietăți, portofoliul companiei reprezintă doar o foarte mică parte, dintr-o piață potențială de peste 300.000 de locuințe care sunt rulate pe piața chiriilor în toată țara. Așadar, Milluu încă este un serviciu la care apelează un segment restrâns de utilizatori, dar care au așteptări mai ridicate și care înțeleg mai bine cum funcționează astfel de lucruri.

„Este limpede că vorbim despre o altă categorie de oameni. Utilizatori înțeleg ce înseamnă procesele digitale și care sunt avantajele pe care le aduc. Vorbim de oameni care știu ce înseamnă modern și care își doresc soluții care să le facă viața mai ușoară”, a subliniat CEO-ul Milluu.

Cu alte cuvinte, cei care folosesc platforma Milluu fac parte dintr-o categorie de persoane cu o educație ceva mai ridicată, prin urmare nivelul de calitate și de încredere, atât al proprietarilor, dar și al chiriașilor este unul mai ridicat.

Un aspect care susține această afirmație este acela că persoanele care au ales să lucreze prin Milluu nu au nicio problemă în a plăti pentru acest serviciu.

„Inovația trebuie să ne simplifice viață, să ne ușureze. Să ne ofere mai mult timp pentru alte lucruri. O altă provocare pentru noi este aceea că mulți își doresc astfel de soluții, dar să nu coste nimic. Or, uneori acest lucru nu se poate. Nu poți asigura calitate pentru un produs sau un serviciu care va fi gratis”, a mai punctat antreprenorul.

Potrivit lui, un aspect pozitiv este acela că, atunci când se obișnuiesc cu soluții online, celor mai mulți le vine greu să se întoarcă la soluțiile clasice. Un exemplu ușor de înțeles este reducerea tranzacțiilor cu numerar, mai ales în perioada pandemiei, mulți români obișnuindu-se să achite cu cardul, într-o perioadă în care încercau să elimine drumurile până la bancomate, utilizarea banilor fizici și așa mai departe.

Milluu vrea să se extindă în Europa. A început cu Polonia.

Adopția tehnologiei și inovației este mai dificilă, dar nu și imposibilă, motiv pentru care cei de la Milluu caută constant soluții, lucru pe care-l face de la înființare, și, mai mult, caută să se extindă în mai multe țări din regiune.

„Până să ajungem la nivelul la care suntem acum, am testat diverse scenarii, am făcut sondaje, am discutat cu proprietarii. Am încercat să aflăm care le sunt fricile, de ce au nevoie, pentru ce ar plăti. Evoluția noastră nu este una bruscă. Am scris prima linie de cod pentru Milluu în 2017, așadar, am avut timp să schimbăm, să diversificăm”, ne-a mai spus Florin Stoian.

Potrivit antreprenorului, nu este de ajuns doar să aduci tehnologie și să promovezi o funcție nouă, implementarea noilor soluții inovatoarea necesitând o atenție sporită la nevoile utilizatorului.

„Orice ai încerca, nu poți grăbi ritmul de adopție, indiferent cât de mulți bani bagi în promovare, indiferent dacă aduci cine știe ce tehnologii SF”, a mai spus Florin Stoian.

Dar, cu toate provocările, antreprenorul crede în potențialul afacerii pe care a fondat-o, iar anul trecut au făcut deja pasul spre Polonia.

„Anul trecut a fost un soi de an de tranziție, deoarece am lansat Milluu în Polonia, unde aveam Varșovia și alte două orașe. A fost un an provocator, intrând pe o piață nouă, care nu este nici ea ușoară, dar am primit și noi runde de finanțare, cu investitori polonezi care au ales să-și bage banii în produsul nostru”, ne-a mai spus Florian Stoian.

Pentru 2024, antreprenorul crede că are potențialul de a fi unul foarte bun, în care business-ul să treacă pe profitabilitate, după ce anul trecut au investit mulți bani în extinderea în Polonia.

„Ne dorim să atragem noi runde de finanțare pentru că ne dorim să continuăm investițiile și să ne extindem și în alte piețe din regiune. Vrem să ajungem și în Cehia, Ungaria, Bulgaria, chiar și Grecia. În România, produsul a ajuns la un nivel de încredere din partea clienților care ne arată că suntem pe drumul cel bun și că facem ce trebuie”, a conchis Florin Stoian.

Sursa foto: Shutterstock