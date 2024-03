Mingle este o companie care are la bază o platformă prin care se digitalizează procesele de resurse umane pe care le folosesc angajatorii. Afacerea a fost fondată în martie 2020, în plin debut al pandemiei, de Cătălina Dobre, Bogdan Dudău și încă un al treilea partener care încă de la început a fost „creierul” tehnic al echipei. Toți lucrau anterior la Bookster, până când au decis să meargă împreună pe calea antreprenoriatului, după ce au observat câte nevoi există în piața de resurse umane, la nivel de atragere de personal.



Acest interviu face parte din proiectul „România 2030 - Afacerile Viitorului”, realizat de wall-street.ro și Banca Transilvania. Proiectul își propune să aducă promoveze afacerile românești care inovează și schimbă industria din care fac parte.

„Cineva ne-a arătat un desktop, plin de foldere efectiv cu rolurile pentru care trebuia să găsească oameni. Pe fiecare folder CV-urile erau puse acolo, pur și simplu. Așa că ne-a venit această idee, de a lansa acest start-up (...) Pentru specialiștii din HR e foarte important să aibă un singur loc din care să-și facă activitatea, să nu-și mai bată capul, să nu mai aibă tab-uri deschise. Și pe zona aceasta am investit și investim în continuare foarte mult. Aducem integrări cu cât mai multe instrumente, cu cât mai multe site-uri de joburi, astfel încât să acopere nevoile mai multor clienți și să nu mai trebuiască să folosească alte instrumente”, povestește Cătălina Dobre pentru wall-street.ro.

Timpul, inamicul numărul unu care sabotează atragerea și selecția de candidați. Cum poate ajuta inteligența artificială

Procesul de angajare este o adevărată descoperire atât pentru angajatori, cât și pentru candidați. Este important încă de atunci să se contureze o legătură între cel intervievat și companie și să nu să se simtă ca un proces de recrutare cu etape lungi, întortocheate, care par că nu se mai termină pentru ambii „actori”. Cătălina spune că una dintre cele mai mari probleme din industria de resurse umane este viteza de reacție, ceea ce face ca „dușmanul” principal să fie timpul: cu cât durează mai mult un proces de recrutare, cu atât crește și riscul ca cel care a aplicat să fie „furat” de o altă companie la care și-a depus CV-ul. Potrivit analizelor Mingle, specialiștii din HR dedică, în medie, 12 zile doar pentru selecția CV-urilor, în vreme ce timpul de ocupare pentru o poziție se ridică, în medie, la 48 de zile (adică o lună și jumătate).

„E foarte mult, sunt mai mult de două săptămâni de lucru, așa că ne-am gândit să găsim aici o modalitate. Prin urmare vrem să folosim inteligența artificială ca să facă un scoring al candidaților. Acestaă tehnologie ți-ar putea spune că ai un număr de 20 de candidați care corespund 90% cu cerințele jobului tău, astfel încât tu ca HR să mergi mai întâi la ei să-i vezi dacă sunt potriviți și după să mergi să îi verifici pe următorii. Practic, în acest fel se poate scurta această etapă de screening pentru candidații cu potențial.

La aceste două săptămâni se mai adaugă și cel puțin 25 de zile, timp în care se programează interviurile și cu managerii de departament. Fondatoarea Mingle subliniază că există deseori o relație defectuoasă între managerii care conduc echipele și angajații din departamentul HR, pe fondul neconcordanțelor în privința alegerii candidaților.

Dacă ajungi să implici managerii, durează pentru că apar diverse chestiuni. Ei vin și spun „eu nu vreau mai mult de x interviuri în săptămâna aceasta”. Managerii nu sunt motivați neapărat să aibă cât mai multe interviuri, că nu e jobul lor, e extra pe lângă ce fac ei. Așa că durează mult să le aibă. După ce au interviurile, iarăși trebuie să-și ia timp să lase feedback, iar feedback-ul nu este mereu structurat cum trebuie (...) Și apoi tot există și niște runde de clarificări și asta mi se pare că e iarăși este o problemă, mai ales că întârzie foarte mult procesul de decizie. Cătălina Dobre, cofondator Mingle

Anul trecut, peste 1.000 de specialiști din HR din 53 de companii au folosit software-ul de recrutare Mingle pentru a-și automatiza munca. În total, aceștia au angajat 5.200 de oameni și au gestionat 400.000 de candidați, cu care au susținut mai mult de 30.000 de interviuri. Compania a ajuns în prezent la 60 de clienți recurenți, printre care se numără și nume mari precum Farmacia Dona, Enel, Selgros, Medicover, Generali, Clinicile Dr. Leahu sau Inditex.

„Medicover, cu care lucrăm de aproape un an și jumătate, ne-a spus că au închis cu 30% mai multe proiecte de recrutare decât înainte (...) Mai mult, și cei de la Clinicile dr. Leahu, care ne sunt clienți, ne-au spus că ei acum și-au dublat numărul de oameni pe care îi pot contacta”, spune Cătălina.

Timpul de angajare variază însă, în funcție de industrie și depinde în funcție de complexitatea jobului pentru care se aplică. Cu cât rolul necesită mai multe calificări, cu atât timpul de recrutare este mai mare. În industriile de IT, Pharma sau Healthcare, candidații sunt martori la cele mai lungi procese de recrutare și, prin urmare, cei mai mari timpi pentru închiderea pozițiilor, spun reprezentanții Mingle. Pe de altă parte, în industriile precum retail sau marketing, barierele de intrare în domeniu sunt mici, astfel că și timpii de angajare sunt mai scurți.

Inovația din recrutare vine de peste Ocean

Statele vestice sunt cele care dau tonul în privința automatizării procesele de resurse umane. Statele Unite, Canada și Germania sunt cele mai avansate țări în instrumente digitale menite să acopere nevoile care se creează în urma proceselor de atragere de candidați.

În America de Nord, acolo toate companiile care se înființează, inclusiv cele mai mici startup-uri au totul digitalizat de la zero (...) Ei au și o piață foarte activă a investițiilor și a finanțărilor. Și startup-urile când încep, încep cu o investiție foarte mare și își permit să investească în softuri. Dacă e să mă uit în Europa, pentru că și în Europa avem câteva exemple, în Germania am văzut până acuma acest trend de automatizare, mai ales dacă vorbim de sectoare precum producția, unde toate sistemele și toate procesele sunt automatizate. Germania este și țara în care s-a născut, de altfel, SAP. Cătălina Dobre, cofondator Mingle

Deși țara noastră e încă departe de țările din Vest la capitolul digitalizare, progrese s-au făcut și în România. Ultimii ani au dus la crearea unor noi modele de muncă, iar tehnologiile au avut un impact semnificativ asupra modului în care oamenii comunică, lucrează și colaborează. În acest context, multe dintre companii s-au văzut nevoite să adopte soluții digitale de HR pentru a susține munca hibridă și de la distanță. Însă, în tot acest amalgam de soluții digitale noi și de programe, mulți angajați s-au văzut puși în situația de a folosi softuri complicate, care mai rău încurcă munca decât să o ajute, spune condatoarea Mingle. Cătălina este de părere că adopția unui soft pentru procesele de recrutare nu trebuie să fie una dificilă. Practic, explică antreprenoarea, cu cât este mai greu de folosit softul, cu atât cresc și șansele ca acesta să nu mai fie folosit.

„Motivul pentru care în România nu existau softuri folosite la HR este și că oamenii care foloseau acele softuri voiau ceva ușor de folosit și nu exista. Existau doar soluții gen SAP foarte greu de folosit. Când îți e greu să folosești un soft de recrutare, înseamnă că nu e bun. Ar trebui să te ajute, nu să te încurce. Și asta am observat și noi. Practic, acesta a fost și diferențiatorul nostru pe piață, să avem un soft foarte ușor de folosit, intuitiv, să semene cu aplicațiile pe care noi, ca oameni, suntem obișnuiți să le folosim în fiecare zi. Adică să nu fii nevoit să-ți bați capul sau să trebuiască mereu să iei manualul de instrucțiuni să vezi cum se face x lucru”, explică fondatoarea Mingle.

În viitor, Cătălina nu crede că un instrument automatizat va putea prelua sarcinile unui specialist HR în proporție de 100%, însă consideră că, la un moment dat, un soft va ajuta mult mai mult decât o face acum, dacă ne raportăm la decizia finală de a angaja sau nu un candidat.

„Dacă mă uit în afară, mi-ar plăcea să zic că viitorul recrutării este mult mai automatizat, cu tool-uri care fac selecția CV-urilor, trimit mesaje către candidați, programează interviuri, îți fac munca de decizie cât mai ușoară. Uitându-mă la piața de la noi, observ că oamenii sunt mult mai reticenți la asta. Adică HR-ii cu care noi lucrăm vor să vadă fiecare CV, vor să ia ei decizia efectiv (...) Ca produs, o să mai mergem în direcțiile de integrare cu cât mai multe instrumente și în această direcție de evaluare efectivă a CV-urilor. O să dezvoltăm mai mult în zona asta, astfel încât să putem să mergem către ce mi s-ar părea ideal, și anume automatizarea strângerii de informații, ca să poți să iei decizii mai ușor”, mai precizează Cătălina Dobre.

Mingle este integrat pe piața din România cu cele mai mari platforme de recrutare: ejobs.ro, bestjobs.ro, dar și OLX, site-uri pe care românii regăsesc cele mai multe locuri de muncă. Aceasta este una dintre cele mai mari funcționalități ale companiei, cu care a mers și către alte două noi piețe - Ungaria și Republica Moldova, țări în care Mingle s-a integrat cu platformele de recrutare locale.

„Candidații care aplică pe acele site-uri vin în Mingle automat. Oamenii de HR nu mai trebuie să intre pe ejobs.ro, de exemplu, să bage datele de mână în Mingle. Același lucru l-am făcut și în aceste țări. Practic noi ne-am integrat cu site-uri echivalente cu ejobs-ul de la noi, să zicem. Asta înseamnă că angajatorii care folosesc Mingle în Ungaria pot să posteze joburi din Mingle pe acele site-uri și să primească aplicanții din acele site-uri, în Mingle (...) Ne-am dat seama anul trecut că există deschidere în aceste țări, unde nu există acoperire, nu sunt la fel de bine automatizate procesele de HR, la fel ca în România. Seamănă foarte mult Ungaria, Moldova, Bulgaria cu România. Toate țările acestea din sud-estul Europei sunt foarte asemănătoare din punctul acesta de vedere și asta vrem să facem mai departe”, a precizat Cătălina Dobre.

Ce probleme de recrutare are piața actuală a muncii din România

În ceea ce privește evoluția pieței de recrutare din România, Cătălina Dobre remarcă o stagnare de la începutul acestui an, având în vedere destabilizarea industriei IT, despre care spune că „nu mai funcționează la fel de bine ca acum câțiva ani”. Ritmul recrutărilor s-a domolit considerabil comparativ cu 2023, iar cele mai multe angajări se fac pentru candidații care lucrează în client service și pentru funcții administrative, nu în IT și nici în vânzări, așa cum se întâmpla în anii trecuți, potrivit cercetării Randstad Romania HR Trends 2024. Pentru IT/tehnologie, recrutările au ajuns, de la 46% în 2023, la 27%.

În cazul vânzărilor, diferența este similară, de la 46% la 22%, ceea ce poate indica schimbări în strategiile de vânzări ale companiilor. Cercetarea identifică o tendință în scădere și în inginerie, un alt domeniu vedetă în ultimii ani, unde intențiile de angajare au scăzut de la 38% la 22%.

„Și mai văd o prolemă, pe zonele de blue-collar, unde e foarte greu să găsești oameni. Acum companiile care recrutează blue-collar au crescut foarte mult salariile, dar degeaba că nu găsesc oamenii potriviți pentru anumite profesii la care e nevoie de specializări. Sunt anumiți ingineri care lucrează în producție și care sunt greu de găsit. Nici nu mai sunt atât de mulți oameni care ies de băncile facultății și care să fie atât de bine calificați ca să umple rolurile. Nu știu care va fi trendul. Posibil să aducem mai multă forță de muncă din afară ca să umplem aceste goluri, posibil să automatizăm anumite lucruri ca iarăși să compenseze, dar e clar că va fi o problemă”, a concluzionat Cătălina Dobre.

Sursa foto: LinkedIn/ Cătălina Dobre