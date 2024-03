Totodată, la evenimentul desfăşurat la Palatul Parlamentului au fost prezenţi liderii organizaţiilor din Bucureşti ale celor două partide - Gabriela Firea şi Sebastian Burduja.

"Decizia noastră a fost ca la alegerile europarlamentare să dăm dovadă de unitate, nu de dezbinare, să creăm o listă comună, o echipă puternică cu care să reprezentăm mai binele interesele României, interesele românilor în cadrul instituţiilor europene. Pe acest model, (...) am considerat că este oportun şi necesar să venim cu un proiect comun şi să venim cu un candidat comun, iar acel candidat este domnul doctor profesor Cătălin Cîrstoiu. Nu am venit cu un om politic, am venit cu un om care nu a făcut nimic altceva în viaţa lui decât să slujească oamenii, care nu este interesat de afaceri, de scenă, de dezbaterile de la televizor, este interesat să facă lucruri", a susţinut Ciucă.

"M-am săturat să văd explicaţii că nu se poate. (...) Vorbim de capitala României, de un primar general care trebuie să coordoneze o echipă, care trebuie să fie un manager şi un catalizator al oamenilor performanţi din toate domeniile. Vorbim de un primar general care să fie căutat, să primească vizitele altor primari europeni. Nu am văzut aşa ceva până acum. (...) La 32 de ani de la Revoluţie, vedem în continuare cum nu se fac drumuri, cum nu avem căldură, cum vorbim de termoficare", a afirmat, la rândul său, Marcel Ciolacu.

Potrivit acestuia, soluţia "cea mai bună" pentru Primăria Capitalei este Cătălin Cîrstoiu.

"Da, doctorul Crîstoiu n-a stat cu mâna întinsă la Guvernul României, la administraţiile locale, a făcut proiecte europene şi aşa a dezvoltat Spitalul Universitar. (...) Sunt ferm convins că, după patru ani, domnul profesor va veni şi va prezenta împreună cu echipa domniei sale de la Primărie toate realizările şi împreună cu primarii de sector. De fapt, asta cred că ne dorim cu toţii şi asta cred că este aşteptarea românilor, după 30 de ani", a completat Ciolacu.

Sursa foto: Agerpres