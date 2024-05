"Evident, dar eu am spus asta de foarte multă vreme: este o chestiune de mobilizare. Sunt alegeri într-un singur tu, există două bazine mari în Bucureşti, unul anti-PSD sau să-i spunem de dreapta şi unul PSD sau să-i spunem de stânga. Şi în interiorul acestor bazine fiind mai mulţi candidaţi, oameni se orientează către cel mai bine plasat", a afirmat Nicuşor Dan, la o conferinţă de presă, întrebat despre sondajul de opinie în care Gabriela Firea are 29%, fiind pe locul doi, după el şi dacă există un risc ca aceasta să câştige alegerile în 9 iunie.



El a adăugat că va câştiga cine va mobiliza mai bine bazinul electoral.



"Deci, Gabriela Firea are toate şansele să câştige Primăria Capitalei", a mai spus Nicuşor Dan.



Întrebat dacă va accepta o dezbatere electorală alături de Gabriela Firea şi Sebastian Burduja, Nicuşor Dan a explicat că într-o confruntare electorală într-un singur tur contează primii doi clasaţi în sondaje.



"Pentru Sebastian Burduja răspunsul l-am dat. Suntem într-o confruntare electorală într-un singur tur. Eu mi-aş fi dorit să fie două tururi, îmi doresc asta de 12 ani. Suntem într-o confruntare electorală într-un singur tur şi atunci contează primii doi clasaţi. Am încercat să am o dezbatere în momentul în care era evident că pe locul doi era Cristian Popescu Piedone, domnia sa a refuzat. Acum, legat de o dezbatere cu Gabriela Firea, aştept să văd un sondaj pe care l-am făcut ca să văd cine este candidatul de pe locul doi, dacă este Gabriela Firea sau altcineva", a explicat Nicuşor Dan.

