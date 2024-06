Mihai Polițeanu nu a apărut însă din neant până la această performanță. Conform CV-ului său, în anul 1996 a absolvit Liceul „Mihai Viteazul“ din Ploieşti, iar în anul 2000 a absolvit Facultatea de Filosofie, Universitatea București, cu licență în Filosofia culturii și istoria filosofiei.

A absolvit apoi, în anul 2003, un program de master în "studii ale naționalismului" al Universității Central Europene, pentru ca în ianuarie 2004 să se implice în Coaliția pentru un Parlament Curat, ca specialist în comunicare.

Ulterior, în 2005, a lucrat ca ofițer de comunicare în cadrul Societăţii Academice din România în perioada proiectului civic pentru integritate politică Coaliția pentru un Parlament Curat, pentru ca după aceea, mai precis între anii 2005 și 2007, să fie fost consilier al Ministrului Justiției, în perioada în care s-au pus bazele Direcției Naționale Anticorupție (DNA) și ale Agenției Naționale de Integritate (ANI).

După aceea, între 2007-2009, Mihai Polițeanu a fost manager de proiecte anticorupție în cadrul fundației Freedom House România, iar din 2009 până în 2015 a fost asistent la Parlamentul European, al europarlamentarului Monica Macovei.

În fine, la un moment dat acesta și-a încercat norocul și pe partea de antreprenoriat, fiind administrator/specialist comunicare în cadrul MP Consultancy&Analysis SRL în perioada 2015-2020, firmă care a fost radiată însă în 2020.

Cât privește performanța de la recentele alegeri, Mihai Polițeanu, care a copilărit de altfel în Ploiești, a explicat pentru wall-street.ro că secretul succesului său a fost contactul permanent cu cetățeanul, lucru cu atât mai important cu cât, adaugă el, toată lumea știe faptul că clasa politică în general, nu doar din Ploiești sau din Prahova, ci din toată țara, este complet deconectată de problemele cetățeanului, iar cetățeanul resimte acest lucru.

Detaliind ce s-a întâmplat, politicianul de formație filozof spune că în primul rând a fost vorba despre o campanie pornită din timp, mai precis de acum doi ani, doi ani și jumătate.

Ne-am stabilit niște obiective foarte clare. Un obiectiv final, ok, câștigarea alegerilor, dar și obiective de parcurs, cantitative, cum ar fi la câți oameni să ajungem, ce trebuie să facem în acest timp, care este strategia etc. A fost vorba însă și de organizare, atât cât se poate într-o echipă de voluntari, pentru că am pornit la drum cu o echipă de trei-patru persoane care am crezut în acest proiect, iar pe parcurs s-au adunat zeci și zeci de ploieșteni care au început să creadă în perspectivele de câștig.

Mihai Polițeanu, primarul Ploieștiului