Șeful DNA, Marius Voineag, susţine că instituția a redescoperit "curajul" de a investiga cazuri de mare corupţie

Procurorul şef al DNA, Marius Voineag, susţine că în timpul mandatului său procurorii au redescoperit "curajul" de a investiga cazuri de mare corupţie, transmite Agerpres.

"Ne bucură şi ne onorează interesul pe care îl manifestă societatea pentru activitatea DNA. Pe de altă parte, acest interes arată şi faptul că tema corupţiei este în prin plan datorită impactului pe care acest fenomen îl are asupra vieţii de zi cu zi a cetăţenilor. Din păcate, costurile corupţiei rămân neacceptat de mari pentru societatea românească. Dacă ar fi să aleg un singur cuvânt care să sintetizeze activitatea Direcţiei Naţionale Anticorupţie din ultimul an, acesta ar fi: încredere. Mă refer atât la încrederea celor care lucrează în cadrul instituţiei, încredere care se vede în curajul redescoperit de a investiga cazuri de mare corupţie, cât şi încrederea cetăţenilor de a veni cu sesizări către noi. Mă refer inclusiv la încrederea partenerilor noştri instituţionali, de care ne-am bucurat şi pe parcursul acestui an intens şi care este pe deplin probată de prezenţa domniilor voastre astăzi la acest eveniment, în calitate de reprezentanţi ai acestor instituţii. Această încredere ne responsabilizează şi ne obligă să continuăm eforturile noastre de a ne îndeplini la standarde înalte de calitate misiunea dificilă care ne revine, indiferent de context şi de provocări", a declarat luni Marius Voineag, cu ocazia prezentării raportului de activitate al DNA pe anul 2023.

Pe de altă parte, el a recunoscut că mandatul său în fruntea DNA a reprezentat pentru instituţie o perioadă de tranziţie.

"Ultimul an a reprezentat şi o perioadă de tranziţie pentru instituţie, mai degrabă decât un nou început. Am văzut această perioadă mai degrabă ca o perioadă de adaptare a instituţiei la noile realităţi ale societăţii. Un upgrade şi un update, nu doar din perspectiva noii echipe manageriale, ci şi din punct de vedere al culturii organizaţionale", a spus Voineag.

Procurorul-şef al DNA a mai precizat că, având în vedere contextul electoral din acest an, există riscul ca orice face instituţia pe care o conduce să fie interpretat.

"În privinţa activităţii de anul acesta, trebuie să precizez că suntem perfect conştienţi că avem un context electoral şi că există riscul ca orice facem să fie interpretat şi să stârnească controverse sau discuţii, dar vă asigur că Direcţia Naţională Anticorupţie va continua să aibă aceeaşi determinare pentru combaterea fenomenului corupţiei. În acest an şi mai ales în anul următor vom putea evalua mai bine rezultatele noilor politici manageriale. Vom continua să ţintim creşterea capacităţii instituţionale şi cu accent pe politicile de resurse umane, în special în ceea ce priveşte motivarea, eficientizarea, formarea şi perfecţionarea. În activitatea operativă, vom continua să ţintim cazurile de mare corupţie şi domeniile prioritare, cu impact direct asupra vieţii cetăţenilor", a afirmat şeful DNA.

Sursa foto: Agerpres

