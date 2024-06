Astfel, proaspăt ieșit de la vot de la secția organizată în cadrul școlii gimnaziale Petre Ghelmez, din București, un cetățean a explicat că întrebarea comisiei cu privire la votul pentru europarlamentare este legitimă, din moment ce, arată acesta, unii poate nu au interesul, sau nu sunt în cunoștință de cauză.

Tot în această zi, pe 9 iunie, vă invităm să urmăriți rubrica noastră specială „Alegeri 2024: cifre, promisiuni și speranțe", unde vom reveni cu materiale exclusive, transmise direct din secțiile de votare.

Totodată, adaugă cetățeanul, el s-a prezentat la vot "poate se schimbă ceva", adăugând faptul că ce-a fost, a fost, iar acum este nevoie să lăsăm trecutul în urmă și să ne uităm mai mult către viitor.

Tot la școala gimnazială Petre Ghelmez din sectorul 2, un alt cetățean arată faptul votul e organizat bine, deși observă faptul că lumea nu vine la vot, din moment ce până acum (ora 9.00, n.r.) trebuia să fie aglomerat.

Pe de altă parte, acesta explică faptul că, cel puțin el este dezamăgit, "pentru ce a fost și nu se va schimba niciodată".

Acesta s-a referit de asemenea și la întrebarea comisiei privind dorința cetățenilor de a vota și la europarlamentare, arătând că din moment ce exista și acest buletin de vot, trebuia să-l voteze și adăugând, în același timp, că cei care pun această întrebare "vor să se bage în seamă".

Nu în ultimul rând, cetățeanul mai spune că oamenii vin să voteze ca să se achite de niște obligații, dar nu ca să schimbe ceva, că nu se poate schimba. "Mafia e mafie", concluzionează acesta.

În sectorul 3, pe de altă parte, la școala gimnazială Leonardo da VInci, un alt cetățean spune că toată lumea e grăbită, iar votul e organizat fix la fel ca acum patru ani, nimic schimbat, iar în secții sunt "aceleași fețe plictisite".

Am votat pentru că dacă nu votez nu am dreptul să mă plâng. Nu cred că se va schimba ceva rapid, dar dacă nu votez nu am dreptul să comentez și nu vreau să decidă alții pentru mine.

Alegător sector 3, școala gimnazială Leonardo da Vinci