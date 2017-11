Black Friday incepe la Fashion Days in seara de 16 noiembrie, initial pe aplicatia mobila prin push notifications – care ramane principalul canal de vanzare - si continua pe durata intregii zilei de 17 noiembrie, in aplicatia de mobil si pe website.

„La Fashion Days, seara este un moment de varf in care clientii plaseaza foarte multe comenzi, iar aplicatia de mobil este, in prezent, principalul canal de vanzare pentru noi, anul acesta peste 50% din comenzi fiind plasate in aplicatia de mobil. De aceea, am decis ca Black Friday sa inceapa cu cateva ore inainte de miezul noptii, iar in aplicatia de mobil vom da startul si mai devreme”, declara Robert Berza.

Black Friday 2017 Fashion Days: un milion de produse in stoc, printre care si diamante

Pentru cea de-a cincea editie a Black Friday, retailerul online a marit stocul de produse care vor beneficiaza de reducere. Astfel, Fashion Days pune la bataie un milion de articole de imbracaminte, incaltaminte, accesorii, cosmetice si home & deco, cu discounturi care vor ajunge pana la 90%. Jumatate din articolele din stoc beneficiaza de reduceri de 50% sau mai mari, au declarat reprezentantii Fashion Days.

Ca noutati in editia din acest an, retailerul va vinde diamante, genti si accesorii de lux, de la branduri precum Carl F. Bucherer, Prada, FreyWille, Clogau si Montblanc.

Investitiile in stocul de articole fashion atat pentru Fashion Days, cat si pentru zona de fashion a eMAG, se ridica la aproximativ 7 milioane euro, a declarat Robert Berza.

Black Friday 2017 la Fashion Days: parteneriat cu Posta Romana

Pentru livrarea comenzilor, retailerul online va colabora cu serviciile de curierat rapid, insa si cu Posta Romana, pentru prima oara de Black Friday. 500 de pick-up points vor fi disponibile pentru ridicarea coletelor.

Livrarea comenzilor sunt gratuite pentru comenzi mai mari de 150 de lei, iar in cazul oficiilor postale pentru sume mai mari de 50 de lei.

Alte noutati pentru clientii Fashion Days de Black Friday sunt returul comenzilor gratuit si verificarea coletelor la livrare.

Black Friday Fashion Days: vanzari de 5,6 milioane euro

Cea de-a cincea editie Black Friday va genera vanzari cu 50% mai mari decat anul anterior, de peste 25 milioane lei (5,6 milioane euro), estimeaza reprezentantii Fashion Days. De altfel, vanzarile retailerului online de Black Friday au crescut semnificativ din 2013, de la 2,5 milioane lei, la 17 milioane lei anul trecut.

Fashion Days organizeaza Black Friday si in celelalte doua tari in care este prezent, Bulgaria si Ungaria, pe 24 noiembrie, insa la fel ca in cazul Romaniei, va incepe campania joi seara, pe 23 noiembrie.

Cele doua tari inregistreaza vanzari semnificativ mai mici ca Romania de Black Friday: anul trecut in Ungaria s-a vandut de 570.000 de euro, iar in Bulgaria de aproape un milion de euro. Pentru editia din acest an reprezentantii Fashion Days estimeaza cresteri de 95%, respectiv 90% fata de 2016.

Stocuri de produse in oferta Black Friday 2017 Fashion Days:

Produse si preturi de pornire Black Friday 2017 Fashion Days:

genti dama de la 59 de lei

ghete si pantofi casual pentru barbati de la 139 lei

haine copii de la 59 de lei

rochii de la 59 de lei

botine de sezon si pantofi pentru femei de la 59 lei

geci de sezon de la 99 lei

Fashion Days, parte a grupului eMAG, este cea mai mare destinatie online de fashion din regiune cu peste 700.000 de clienti. Portofoliul de branduri de fashion cuprinde: United Colors of Benetton, Guess, Le Coq Sportif, Pepe Jeans, Desigual, Zee Lane, Diesel, Calvin Klein, Nike, Esprit, Love Moschino, Next, Mango, Napapijri, Sport Max, Fossil, Max&Co, Ted Baker.