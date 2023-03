În luna martie, la wall-street.ro sărbătorim lidershipul feminim și ne-am propus să vă aducem în fiecare zi a acestei luni exemple de femei puternice, modele de determinare și curaj pentru toți cei din jurul lor, inclusiv bărbați; femei care ies în evidență prin succesul și prin implicarea lor, și care pot inspira și alte reprezentante ale sexului frumos nu doar să viseze, ci să și acționeze către a-și îndeplini visurile.

Am avut prilejul să discutăm în cadrul proiectului nostru editorial cu Adina Rotileanu, VP Client & Merchant Sales Enablement și Performance Sodexo BRS. Din 2018, numele Adinei Rotileanu se leagă de cel al Sodexo, unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţa locală a tichetelor de masă. Cinci ani mai târziu (perioadă care corespunde chiar cu luna martie 2023) Adina Rotileanu a fost promovată pe poziția pe care o ocupă acum, din care coordonează nici mai mult, nici mai puțin de 31 de țări. Anterior a fost Marketing & Business Development Director pentru Sodexo BRS Romania.

Adina este un lider experimentat, care a acumulat expertiză în domenii variate, de la banking, financiar și FMCG, ce a fost completată de un MBA la New York Institute of Technology și un EMBA la Asebuss, de la care a plecat acasă cu prieteni pe viață.

„MBA-ul de la New York Institute of Technology pe care l-am urmat cu ajutorul fundației Fulbright m-a învățat multe despre reziliența, începând cu trimiterea aplicațiilor către mai multe universități și terminând cu viața departe de casă, în condițiile în care la momentul acela aveam un copil de trei ani în țară. Era un vis mai vechi de-al meu, să învăț business de la cei mai buni și, cum toți profesorii aveau și background de business, atât studiile de caz cât și task-urile pe care le primeam erau foarte ancorate în realitate. Am învățat mult, în special în zona de product și project management, am creat prototipuri de produse și servicii noi și am mapat procese care m-au ajutat mult în rolurile de product și project management”, a declarat pentru wall-street.ro Adina Rotileanu.

Spune că aceste programe i-au deschis multe uși și i-au permis să se aventureze în departamente și domenii noi către care nu ar fi putut niciodată să facă tranziția dacă nu ar fi avut acest tip de pregătire. A avut posibilitatea de a învăța și de a aplica anumite comportamente și atitudini pe care altfel spune că nu le-ar fi aplicat la job, din teama de a nu avea „o plasă de siguranță”.

Atât MBA-ul, cât și EMBA-ul au ajutat-o să-și pregătească și terenul pentru titlul de doctor în Științe Economice pe care l-a dobândit în cadrul programului de doctorat de la Academia de Studii Economice (ASE), despre care spune că este un alt vis pe care și l-a îndeplinit.

„Sunt întrebată adesea la ce îmi folosește și de ce am ales să petrec șase ani în acest program, iar răspunsul este simplu: ca să îmi depășesc limitele, să înțeleg noi concepte și metodologii moderne, să pot citi și publica la rândul meu articole științifice, ceea ce mi se părea imposibil la început”, a explicat Adina Rotileanu.

„Am primit exact ce cerusem”

Adina Rotileanu a lucrat în companii diverse, cu renume internațional, de la Reckitt, ABN Amro, Eureko sau Deloitte, dobândind o experiență diversă, care a ajutat-o să devină cine este azi. A existat, însă, un moment în viața sa când a recurs la o schimbare care i-a transformat perspectiva asupra modului în care privește munca, salariul și satisfacția pe care i-o poate aduce un mediu de lucru.

Liderul de la Sodexo rememorează în dialogul nostru un episod din cariera sa, când a primit o ofertă de job de la o altă companie față de cea la care lucra, ba chiar în alt domeniu de activitate. Nu era foarte convinsă, însă, că vrea să facă o schimbare, așa că în loc să refuze oferta de job, a suprasolicitat-o, în speranța că nu va mai fi acceptată.

Dar am primit exact ceea ce cerusem din punct de vedere al pachetului salarial și extra beneficiilor. Însă jobul nu mi-a plăcut deloc, încă din prima zi mi s-a părut că nu mi se potrivește. Mediul de lucru era agresiv, din punctul meu de vedere, nu existau indicatori coerenți de performanță, iar când luăm salariul la finalul lunii, demotivarea nu se regla. Morala care m-a ghidat ulterior a fost că, deși pachetul salarial e important și reprezintă până la urmă recompensa muncii depuse, a experienței și cunoștințelor pe care le aduci cu tine, contează mult mai mult să lucrezi într-un mediu colaborativ, bazat pe respect reciproc și pe recunoașterea performanței, în care poți să îți expui transparent ideile și să ai conversații constructive în vederea implementării lor. Adina Rotileanu, VP Client & Merchant Sales Enablement și Performance Sodexo BRS

„Provocarile dau un mix de adrenalină și serotonină în același timp”

Sursa foto: LinkedIn

Adina Rotileanu consideră că una dintre cele mai valoroase abilități ale unui lider este de a învăța să navigheze prin vremuri tulburi, așa cum au fost cele din timpul pandemiei sau de la începutul izbucnirii războiului din Ucraina. Spune că fiecare perioada a venit cu provocările ei și că avem nevoie de lideri, mai mult ca niciodată, care sa ne ghideze printre toate aceste schimbări. Un profesionist care își asumă la un moment dat că va conduce, va trebui în primul rând să învețe să asculte, să știe mereu care sunt nevoile celor cu care colaborează și să știe să comunice cât mai eficient.

Un lider, femeie sau bărbat, nu se teme de eșec, ci dimpotrivă, îl îmbrățișează cu smerenie, își asumă greșelile și învață din eșecuri. Dar sunt într-adevăr lideri mai conservatori sau, din contra, cu mai mare apetit pentru risc, important e ca riscul să fie calculat, să se înțeleagă impactul la adevărată valoare în business și să fie asumat până la capăt. Adina Rotileanu, VP Client & Merchant Sales Enablement și Performance Sodexo BRS

Pentru Adina, multe din provocări au venit ca urmare a schimbării domeniului de activitate, în timp ce altele au venit din tehnologizarea și digitalizarea alertă care a presupus noi sisteme și noi modalități de lucru. Greutăți au venit și pe partea de resurse umane, din perioada în care lucra în marketing digital și încerca să găsească oameni calificați, care să aibă cunoștințe tehnice dar și background de marketing.

„Provocările dau un mix de adrenalină și serotonină în același timp și cred că experiențele asociate provocărilor de genul acesta nu sunt diferite sau mai intense pentru femei. Nu am simțit niciodată că aș avea vreun neajuns pentru că sunt femeie, nici că aș fi protejată suplimentar; nici eu nu am exploatat acest aspect, am acceptat și misiuni dificile chiar și în perioada în care eram însărcinată sau aveam copiii mici. Îmi amintesc că s-a întâmplat doar o dată să mi se spună că pentru un rol care mă interesa a fost preferat un bărbat, dar l-aș consideră un caz excepțional”, a completat Adina Rotileanu.

Sursa foto: Sodexo