Creșterea puternică a industriei de e-commerce de anul trecut, estimată de Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO) la peste 30% față de 2019, ce a dus la atingerea unui prag de 5,6 miliarde de euro, a accelerat și dezvoltările furnizorilor de servicii din această zonă.

Platforma de e-Commerce de tip SaaS a avut un prim trimestru al acestui an marcat de implementarea unor noi funcționalități.

”În ultima perioadă am lansat o serie de funcționalități noi, dintre care pot aminti în special posibilitatea comercianților de a-și crea propriul program de afiliere, un sistem de abonare și comenzi recurente, dar și capacitatea de a-și crea propriul marketplace în care să integreze selleri din diverse industrii. Sunt o serie de funcționalități destul de complexe la care am lucrat mult și care cred că pot schimba direcția business-ului pentru mulți comercianți din platforma noastră”, explică Arthur Rădulescu în cadrul evenimentului evenimentului ecomTEAM 2021 - The new normal in eCommerce, organizat de wall-street.ro.

Peste 100.000 de euro a investit MerchantPro în aplicațiile care le oferă comercianților posibilitatea de a-și crea propriile programe de afiliere, gestionarea unui marketplace sau opțiunea de lansare a unor abonamente periodice pentru anumite produse. Reprezentanții companiei estimează că aceste noi dezvoltări vor genera o creștere de peste 30% anul acesta pentru platforma locală de soluții SaaS pentru e-commerce.

Funcționalitățile dezvoltate sunt disponibile în toate piețele în care MerchantPro este prezent, iar un trend care capătă tracțiune în ultimul timp pe piața locală ține de dorința accelerată a comercianților români din online de a se extinde în afara granițelor.

”Acest trend de internaționalizare a vânzărilor este unul pe care mulți l-au intuit și care cred că reprezintă o oportunitate importantă în această perioadă, un trend pe care dacă îl ratezi s-ar putea să nu îl mai prinzi în viitor”, precizează Arthur Rădulescu.

În primul trimestru al 2021 s-au înregistrat creșteri cu 110% în valoarea comenzilor, respectiv cu 82% ca număr al tranzacțiilor magazinelor online de pe platforma MerchantPro, iar în ceea ce privește numărul comercianților din platformă, Arthur Rădulescu precizează că numărul acestora a crescut cu 40%.

Ce noi dezvoltări pregătește MerchantPro pentru comercianții din platformă

Arthur Rădulescu explică faptul că în perioada următoare, dincolo de continua dezvoltare a funcționalităților recent lansate, lucrează la lansarea unei funcționalități din zona de headless commerce, ce constă în proiectarea unei arhitecturi care permite separarea front-end-ului și back-end-ului, ce permite o mai mare flexibilitate, complexitate și agilitate pentru business.

”Prima astfel de funcționalitate o vom lansa în câteva luni și le va permite comercianților să își creeze aplicații de mobile conectate la acest back-end de e-commerce, urmând să punem la dispoziție un front-end complet diferit pe care dezvoltatorii externi să poată crea la libera alegere”, explică Arthur Rădulescu.

O altă zonă care va fi de mare interes, în opinia fondatorului MerchantPro este interconectarea marketplace-urilor locale și internaționale.

”Lucrăm în continuare intens la dezvoltarea MerchantPro Connect, o suită de API-uri și conectori care permite dezvoltatorilor externi să se conecteze la platformă și să dezvolte funcții și module custom(...) deocamdată este în varianta Beta, dar o vom face cât de curând publică”, a precizat Arthur Rădulescu.

Dincolo de MerchantPro Connect, platforma lucrează și la o serie de soluții ce ”îmbracă” Inteligența Artificială, respectiv un modul de voice search și image search.

”Aceste funcționalități vor fi folosite în special pe zona de fashion și le va permite magazinelor online să prezinte produse similare cu cel la care se uită consumatorul în momentul respectiv”, adaugă Arthur Rădulescu.

