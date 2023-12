Cu o interfață lipsită de reclame, ce îți afișează diverse subiecte de discuție postate de utilizatori, Threads a atras atenția românilor, unii dintre ei generând încă din prima zi cât mai mult conținut pentru a-și crește baza de urmăritori. Aceasta funcționează ca o aplicație complementară pentru Instagram, integrându-se cu baza existentă de utilizatori.

O pondere mare de conținut, conform postărilor urmărite de ecomTEAM, divizia dedicată industriei de e-commerce a publicației wall-street.ro, poate fi încadrată în categoria de „entertainment”. De asemenea, nu lipsesc nici postările și nici comentarile negative, pe alocuri pline de injurii, motiv pentru care o parte dintre cei care au încercat platforma au descris-o ca fiind un „Vest Sălbatic”.

Așa cum menționam anterior, Threads nu are deocamdată reclame, însă acest lucru se va schimba în perioada următoare. Mark Zuckerberg a menționat pe platformă că abordarea în ceea ce privește Threads va fi la fel ca în cazul celorlalte produse ale Meta.



Noi am început pregătirile pentru ecomTEAM 2024, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate industriilor de e-commerce, digital marketing și logistică. Vrei să afli de ce ai nevoie pentru a vinde cât mai mult online? Noi îți aducem experții de care ai nevoie la ecomTEAM pe 19 și 20 septembrie 2024. Asigură-ți un loc înscriindu-te AICI. La ediția din 2023, despre care poți citi AICI, am avut peste 50 de experți care au vorbit în cadrul evenimentului. Te așteptăm alături de noi.

„Abordarea noastră va fi aceeași ca în cazul celorlalte produse: mai întâi faci produsul să funcționeze bine, apoi vezi dacă îl poți duce în direcția în care să atingă 1 miliard de utilizatori și abia apoi te gândești la monetizare”, a precizat Mark Zuckerberg pe Threads.

Ce abordare trebuie să aibă companiile care își doresc să fie prezente pe Threads?

Nefiind disponibile deocamdată instrumente de advertising pe platformă, companiile care își doresc să fie prezente acolo trebuie să se bazeze pe o creștere organică. În acest context, am stat de vorbă cu specialiști în digital marketing, din cadrul companiilor Limitless Agency, Gun Media și DWF pentru a înțelege care sunt recomandările acestora pentru branduri.

„Ținând cont de faptul că platforma este încă destul de proaspătă în România, este greu de anticipat care va fi tipul de content preferat de către utilizatori. Însă, ca o primă recomandare importantă pentru brandurile care vor să facă un pas către Threads este axarea pe latura umană și emoțională. Conținutul autentic și cât mai natural are o rată de engagement mult mai bună față de conținutul comercial, în Threads. De asemenea, le recomandăm brand-urilor să interacționeze cat mai mult cu toată comunitatea lor. Aici putem menționa repost-urile, react-urile și răspunsuri cât mai engaging la comentarii”, precizează Lohan Bianca, Head of PPC în cadrul DWF, pentru ecomTEAM, divizia dedicată industriei de e-commerce a Wall-street.ro

Daniel Slăvenie, CEO & Partner Limitless Agency, recomandă brandurilor să publice conținut autentic prin care comunică valorile brandului, dar și să aibă răbdare ca lucrurile să „se așeze” dacă doresc să înțeleagă cât mai bine ce tip de conținut preferă utilizatorii pe această platformă.

„Le recomand să testeze platforma, să intre și să comunice natural pentru a vedea cu ce fel de mesaje interacționează audiența(...) Nu există riscul de a pierde utilizatori atât timp cât comunică autentic”, precizează Daniel Slăvenie, CEO & Partner Limitless Agency.

Din cele observate în timpul petrecut pe Threads, platforma scoate în față și creatori de conținut și utilizatori cu care, pe celelalte platforme Meta, nu prea interacționezi sau nu interacționezi deloc. Această practică poate fi o oportunitate pentru branduri, consideră specialistul în digital marketing, de a lua contact și cu utilizatori care nu sunt familiarizați cu produsele sau serviciile lor și care pot veni cu un feedback diferit.

Robert Trandafir, cofondator al agenției de digital marketing Gun Media, îndeamnă brandurile să fie îndrăznețe, având în vedere că platforma este la început în România și nu există încă strategii bine definite în ceea ce privește conținutul livrat.

„Brandurile trebuie să identifice ce consumă audiența lor pe Threads. Trebuie să testeze conținut diversificat astfel încât să observe cu ce interacționează mai mult audiența lor pe această nouă platformă: feature de produse/servicii, how to posts, guide posts, gifs si memes, insighturi din industrie, noutăți, postări educative, behind the scenes, lansări, etc. Trebuie să livreze conținut cool, fresh și relevant pentru nișa lor”, precizează Robert Trandafir pentru ecomTEAM, divizia dedicată industriei de e-commerce a wall-street.ro.

Sursa foto: DVKi / Shutterstock.com