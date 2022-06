VLAdiLA a început ca o mică afacere de familie cu un singur angajat, pornită mai degrabă dintr-o pasiune. ”Soția e arhitect și aveam o firmă de producție publicitară. Înainte să rămână însărcinată voia să-și deschidă un studio de design interior și mie mi-a venit ideea să facem tapet. Cam așa a luat naștere. Apoi a fost nevoie de multă pasiune, dar și de mult marketing”, povestește Dragoș Vlădilă.

Tapet 100% made in Romania

Dragoș și Oana Vlădilă au avut ideea de a readuce tapetul ca element central în designul interior. Dar nu ca retaileri, ci apelând la designeri proprii și producându-l în propria fabrică. Tapetul de la VLAdiLA este ”100% made in Romania, de la creion și hârtie până la pereții casei tale”.

”Tot procesul este made in Romania și repetăm asta tot timpul, pentru că ne dorim să punem și România pe harta designului internațional”, explică cofondatorul Vladila.ro.

Nu a fost însă ușor: a fost nevoie în același timp să educe un public obișnuit cu pereții albi, dar și să-i câștige încrederea. Pentru că, spune el, nu e ușor să convingi oamenii să facă o comandă online de tapet - mai ales în condițiile în care acesta este, în general, plătit în avans, fiind vorba de un produs personalizat, care nu se poate produce și livra pe loc.

”Magazinul online e cartea noastră de vizită. E și instrument de marketing, dar și de vânzare. Fără magazinul online nu ai putea să crești. Este un showroom virtual, chiar dacă încurajăm oamenii să vină și în showroom-ul fizic.”

Vedete și tapet de designer

Unul dintre modurile în care brandul VLAdiLA a reușit să se impună a fost acela de a comunica prin vedete care au ales acest tapet. Andra și Cătălin Măruță, Sore, Andreea Bălan sau Giulia sunt printre cei care și-au decorat camerele cu tapet VLAdiLA.

”Am readus tapetul în România pentru că am avut foarte multe apariții media și am reușit cumva să educăm oamenii în zona asta. Am pus tapet multor vedete și, fiind și un business uman, neavând contracte de agenție stricte, de care toți influencerii sunt sictiriți deja, lucrurile au venit de o manieră naturală. Cred că am lucrat cu peste 80 de oameni publici, ne apropiem de 100, și nu am avut surprize neplăcute. De obicei oamenii înțeleg toată povestea business-ului, toată munca și partea de creație”, spune Dragoș Vlădilă.

Business-ul a început cu un singur om, iar acum a ajuns la o cifră de afaceri de aproape un milion de euro în 2021 și un portofoliu de aproape 350 de designeri și arhitecți. Anul acesta ar putea ajunge la peste 2 milioane de euro, iar pandemia a fost un accelarator. ”Oamenii au stat mai mult acasă și au simțit nevoia de a redecora după ce și-au dat seama că e urât la ei acasă”, glumește Dragoș Vlădilă.

”Muți girafa sau elefantul ca să nu îl tai cu geamul”

Vladila s-a impus pe piață și pentru că le-a oferit clienților posibilitatea de a comanda un design personalizat. La ora actuală, magazinul are o zonă de tapet standard, pe care îl comanzi online și vine rapid acasă. O a doua zonă este cea de tapet personalizat, cu un design gata făcut, dar care poate fi modificat - ”să mutăm, de pildă, girafa sau elefantul din model ca să nu îl tai cu geamul”.

În fine, există tapet făcut, de la cap la coadă, după specificațiile clientului. Iar pentru copii, există VLAdiLA Kids.

Dacă la început trebuia să îi convingem pe designeri, acum, lucrând cu ei, scoțând colecții, sunt ei impresionați de ceea ce facem și atunci propun clienților randările lor. Iar partea asta face vânzarea în proporție de 80-90%, fiindcă clientul interiorizează ceea ce vede și apoi, când ajunge la faza de execuție, vine la noi și cumpără. La început era complicat de construit, fiindcă aveau randări cu alte modele de la la alte case de tapet, din afară. Ratam foarte multe proiecte pentru că nu aveam aceste modele. O casă de renume din afară scoate o colecție pe an, două, noi trebuie să muncim mult mai mult, să scoatem mult mai multe, tocmai ca să ajungem la acest break-even de modele, să acoperim o arie cât mai variată. Dragoș Vlădilă, cofondator VLAdiLA

Colecțiile vin tot timpul dintr-o zonă intelectuală, spune Dragoș Vlădilă.” Acum, de exemplu, avem în lucru o colecție inspirată de Casa Regală. Ultima colecție lansată, Mas a Tierra, e inspirată de Robinson Crusoe. De 1 Decembrie am avut o colecție numită Poema Română, inspirată, de pildă, de crucile de la Săpânța. Dar sunt modele hipsterești cumva, le ducem în zona actuală, nu le lăsăm în tradițional”, glumește el.

După tabet, mobilă și decorațiuni

Și cum principalul motor al VLAdiLA continuă să fie partea de design, urmează o extindere în zona de tapițerie, mobilier dar și accesorii - tablouri, perne decorative. ” Noi creăm pattern-urile respective și e păcat să nu le expui în cât mai multe obiecte, cât mai multe variante, nu e vorba doar de tapet”, explică Dragoș Vlădilă

Iar în următorii ani, VLAdiLA ar putea deveni un brand faimos și pe plan internațional. Deja sunt comenzi din Olanda și Spania, iar în această toamnă magazinul va avea stand la Maison & Objet din Paris, salonul profesioniștilor din domeniul designului și decorațiunilor. Așa că și site-ul va fi adus la zi de o agenție și va avea, de exemplu, și o parte de mobilă.

Planul VLAdiLA este acela de a pune designul românesc pe harta Europei - și, de ce nu, chiar pe cea a lumii.

