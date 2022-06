Chocolissimo este un brand internațional de ciocolată belgiană premium, cu sediul central în Polonia, care a fost adus pe piața din România de Aura Oprea la finalul anului 2014 - începutul lui 2015. Inițial, brandul a intrat pe piață activând doar pe segmentul corporate, dar ulterior, în 2016, a fost lansat și magazinul online. Despre începuturile și dezvoltarea business-ului Chocolissimo în România am discutat cu antreprenoarea Aura Oprea, în cadrul ecomTEAM Stories, susținut de Banca Transilvania, un proiect menit să spună poveștile din spatele magazinelor online românești.

“Am descoperit Chocolissimo întâmplător, pe Google. În cadrul companiei la care lucram, aveam printre atribuțiile jobului din departamentul de marketing și sarcina de a găsi produse inedite pentru a le face cadou partenerilor. Mi-a plăcut mult imaginea brandului Chocolissimo, cum arătau produsele, dar și originalitatea ambalajelor. Era un concept care nu se găsea pe piața din România, așadar mi-am propus să îl aduc eu pe piața locală”, a explicat, într-un interviu acordat Wall-Street, Aura Oprea (foto), acționar Savorisa, compania care deține brandul Chocolissimo în România.

Zis și făcut: Aura le-a scris celor care dețin brandul polonez propunerea de a lansa pe piața din România produsele Chocolissimo, dar inițial a fost refuzată. Deși nu e genul de persoană care să insiste, nu s-a descurajat și le-a scris din nou peste câteva zile. Le-a trimis un studiu al pieței locale și le-a propus o întâlnire face-to-face.

"A fost nevoie de deplasarea mea în Polonia pentru a-i convinge de potențialul pieței locale. A fost o întâlnire de vreo două ore în care le-am spus cum văd eu lucrurile, am gustat și ciocolata, iar la final am bătut palma”, își amintește Aura.

Când a plecat din Polonia era în continuare angajată, însă acum se ivea la orizont și perspectiva antreprenorială. Nu a renunțat imediat la jobul din corporație pentru că nu avea cum să facă față din punct de vedere financiar, așa că, după ce termina job-ul, făcea planuri de afaceri, oferte sau cataloage de produse pentru Chocolissimo. Iar brandul a fost foarte bine primit pe piața locală, încă de la început, deși prețurile erau peste medie.

„În primul an am lucrat exclusiv cu clienții corporate, care achiziționau produsele Chocolissimo pentru a fi făcute cadou cu ocazia evenimentelor aniversare din cadrul companiei. Și astăzi vânzările noastre sunt generate în proporție de 75% de segmentul corporate cu care lucrăm în continuare foarte bine”, mai afirmă antreprenoarea.

La un an de la intrarea pe piață, Aura a reușit să lanseze și magazinul online care a crescut organic până azi.

Modelul de business la nivel global este bazat pe ecommerce și felul în care este structurat businessul are la bază ecommerce-ul, așadar nu avem un magazin de prezentare. Aura Oprea, Chocolissimo

Iar acest model de business, bazat pe ecommerce, a fost un avantaj pentru ei deoarece, pe perioada pandemiei, cea mai mare parte a clienților s-a orientat către online. Tot atunci a fost și cea mai mare provocare în cei șapte ani de antreprenoriat: după jumătatea lunii martie 2020 a început declinul, achizițiile corporate scăzând cu 90%. Atunci Aura a trebuit să se adapteze noilor coordonate și să vină cu o idee care să îi salveze afacerea - a apelat tot la celebrele chocotelegrame, mesajele cu litere din ciocolată, cele mai căutate produse ale Chocolissimo încă din 2015.

“Ne-am dus către companii cu propunerea de a trimite angajaților cadouri dulci acasă pentru că se simțea o deconectare a echipelor. În consecință, am construit pachete care cuprindeau un mesaj dulce și o scrisoare din partea managerilor către angajați. Unul dintre clienții noștri corporate, cu care avem o relație de lungă durată, a trimis acasă colegilor infectați cu Covid o telegramă din ciocolată cu mesajul «Get well!». Pregătim aceste cadouri pentru ei de la începutul pandemiei și este un proiect încă în derulare”, a mai spus Aura Oprea.

Clienții corporate ai Chocolissimo sunt departamentele de marketing și resurse umane, uneori achiziții sau PR, din companii mari, care gestionează bugetele de achiziții pentru cadouri aniversare, oferite în numele companiei.

Și pe segmentul clientor individuali tot personalizarea este cheia pentru că din ce în ce mai mulți oameni trimit cadouri personalizate de ciocolată pentru cei dragi.

Atunci când cumperi un cadou pentru cineva drag, sunt multe emoții la mijloc, așa că mai avem și cereri mai puțin obișnuite. De exemplu, un client ne-a cerut să o turnăm pe iubita lui din ciocolată, în mărime naturală. Vorbea serios și își dorea foarte tare să o surprindă cu acest cadou. Din păcate, nu l-am putut ajuta. Aura Oprea, Chocolissimo

Clienții individuali sunt în proporție majoritară femei, din mediul urban, cu venituri peste medie și vârsta cuprinsă în intervalul 25-45 de ani, care se ocupă în general de achiziția de cadouri pentru membrii familiei.

Produse vegane și extinderea pe piața din Ungaria

De când a intrat în România și până în prezent, Chocolissimo a avut creșteri progresive de la an la an. Astfel, dacă a început cu un singur om - adică Aura -, Chocolissimo are acum cinci angajați și o cifră de afaceri de 4,2 milioane de lei (în 2021), iar pentru anul în curs estimează o creștere de 10%. În ceea ce privește dezvoltarea business-ului, anul acesta focusul este pe extinderea brandului Chocolissimo pe piața din Ungaria (în această toamnă) și lărgirea gamelor de produse.

"Suntem foarte conectați cu consumatorii individuali și am reușit să venim în întâmpinarea acestora cu produse din ciocolată vegană și organică, atât pentru adulți cât și pentru copiii, pe care le comercializăm din toamna anului trecut pe www.captaincocoa.ro. De asemenea, ne-am propus să mărim și gama de produse Chocolissimo", mai povestește antreprenoarea.

"Mult și ieftin" a devenit "puțin și bun"

Aura a constatat o schimbare în comportamentul de consum al românilor la care îi place să creadă că a contribuit și Chocolissimo: dacă acum șapte ani observa orientarea spre achiziția unei cantități mari cu un preț mic pentru consumul propriu și a unui produs de calitate pentru a fi oferit cadou, acum sunt mai mulți cei care achiziționează ciocolată de calitate și pentru consumul propriu.

Pot să spun că “mult și ieftin” a devenit “puțin și bun” în consumul de ciocolată din România. Aura Oprea, antreprenor

Sursa foto: Chocolissimo