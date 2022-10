Aveți, așadar, un job care consumă mult timp și multă energie, coordonarea tuturor acestor resurse disipate împiedicându-vă să vă concentrați asupra obiectivelor setate încă de la începutul anului: extinderea portofoliului de produse, creșterea comunității online, reducerea costurilor de mentenanță a site-ului, alături de, bineînțeles, bifarea indicatorilor de vânzări. Dacă una sau mai multe dintre aceste provocări vă sunt cunoscute, dacă o multitudine de taskuri repetitive și obositoare vin să împiedice scalarea afacerii dumneavoastră, noi venim să spunem că răspunsul este unul singur: automatizarea. Și pentru că avem deja experiența necesară pentru a exemplifica cum și cu ce rezultate folosesc firmele din România automatizarea, principala idee cu care pornim la drum este că business-urile folosesc automatizarea atât pentru serviciile externe, cât și pentru serviciile interne. Cu alte cuvinte, nu doar relația cu clienții poate fi optimizată, cât și relațiile interne dintre membrii echipei. Mergem mai departe marcând câteva rezultate esențiale pe care business-uri din România le-au obținut prin automatizare.

Reducerea costurilor de mentenanță și site management



Una dintre cele mai mari probleme în exemplul magazinului online de cafea, și o problemă foarte des întâlnită pentru majoritatea business-urilor din România, sunt costurile de mentenanță, hosting și management efectiv pentru un site sau magazin online. De asemenea, dispersarea comunicării între mai multe platforme (de exemplu, o platformă pentru shop, altă platformă pentru campaniile de newslettere și o a treia pentru partea de blogging) îngreunează și mai mult workflow-ul și tracking-ul. Puteți transforma și unifica această situație alegând automatizarea prin hub-ul de marketing HubSpot care include, printre altele: email marketing, forms, landing pages, contact management, live chat.

Tracking complet al activității clienților și prospecților



Cum poți seta sau crește indicatorii de vânzări fără a cunoaște în detaliu istoricul și activitatea curentă a clienților? Cum poți converti lead-uri fără a avea o bază de dată unificată și segmentată? Automatizarea prin HubSpot CRM vă pune la dispoziție o imagine completă și complexă a întregului sales funnel. Astfel, puteți accesa rapoarte detaliate despre activitatea de vânzări și utiliza ulterior aceste informații pentru a identifica noi oportunități de creștere.

Implementarea programelor de loializare



Utilizarea unei soluții de HubSpot CRM vă ajută să dezvoltați noi campanii de comunicare și să obțineți noi surse de venit. Puteți implementa cu ușurință programe de loializare - de exemplu, vouchere cadou la cumpărături de o anumită sumă sau programe de paid subscriptions care să vă ajute să extindeți baza de produse și, implicit, baza de clienți. În cazul exemplului magazinului de cafea, pot fi create pachete lunare sau trimestriale de cafea care să cimenteze fidelitatea consumatorilor.

Creșterea cifrei de afaceri cu 0 angajări



HubSpot vă ajută să integrați eficient comunicarea prin canalele de social media și campanii de newslettere. Puteți seta cu ușurință Facebook, Google și LinkedIn ads, precum și obține rapoarte de trafic și conversii. Totul, în aceeași platformă. Principalul beneficiu? Automatizând prin intermediul HubSpot aceste taskuri reduceți workload-ul și implicit nevoia de noi angajări.

Eficientizarea remote work



Vorbeam în exemplul shop-ului online de cafea de dispersarea activității și a taskurilor, în special în climatul de astăzi, când hybrid sau remote work au devenit normă. monday.com funcționează ca workOS (Work Operating System) și poate fi utilizat pentru a gestiona toate proiectele interne ale unei companii. Astfel, indiferent de unde se află membrii echipei, puteți îmbunătăți și automatiza procesele operaționale interne, inclusiv colaborarea la nivel de proiect.

Eficientizarea serviciilor de creație și design



O platformă de work management ca monday.com vă ajută să creați, să atribuiți și să urmăriți taskurile echipei. Dacă aveți de creat un articol pentru blog, asignați taskurile necesare de copywriting, design, SEO și implementare. Automatizarea este a size that does fitt all, pentru că indiferent de dimensiunea companiei dumneavoastră, dacă aveți 2 sau 2000 de angajați, puteți eficientiza toate proiectele interne prin workflow-uri automatizate. De la articole de blog, la campanii de comunicare naționale, nici un proiect nu este prea mic sau prea mare pentru a fi automatizat printr-o platformă de work management.

Reducerea timpilor alocați ședințelor



Când aveți toate task-urile reunite în același loc, aveți deadline-uri stabilite și persoane responsabile implicate. Nu doar că renunțați la telefoane și mesaje pe WhatsApp, dar renunțați și la ședințe inutile. Pe lângă costuri, timpul este cea mai importantă resursă câștigată prin automatizare.

Concluzia și finalitatea acestor exemple? Automatizarea este aici pentru a vă ajuta să vă îmbunătățiți indicatorii de performanță, reducând, de mult ori chiar înjumătățind, resursele de timp și costuri. Cu alte cuvinte, și parafrazând un headline celebru, anything you can do, you can do better. Iar dacă vă doriți să discutăm în continuare despre automatizare, aplicat nevoilor afacerii dumneavoastră, ne găsiți aici.

Mediapost Martech este HubSpot Diamond Partner (statut la care ajung doar 3% dintre partenerii HubSpot la nivel global) și Consulting Partner Salesforce. Avem in-house 40/40 certificări posibile și 11 colegi care dețin cel puțin o certificare Salesforce sau HubSpot. Acoperim exclusiv cu resurse interne toate fazele unui proiect de automatizare: consultanța inițială, arhitectura bazei de date, implementare efectivă, integrări, training personalizat și suport post-implementare.