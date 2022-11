Nu este suprinzător că printre titlurile recomandate de Cristian găsim cărți care transmit o gândire pozitivă, el însuși recomandându-se ca fiind un o persoană care adoptă și încurajează acest tip de gândire, dar și cărți despre cum și-a atins succesul Netflix. Bolt este, ca și industriile în care activează, pe o pantă ascendentă, așa că probabil a învățat ceva și din cartea lui Reed Hastings, recomandată în lista de mai jos.

The Gifts of Imperfection - Brené Brown

Brené Brown: The Gifts of Imperfection - trebuie să încetăm să căutăm perfecțiunea, în schimb să avem mai multă încredere în noi și în instinctul nostru (cu condiția să fie unul educat), să ne luăm mai puțin în serios și să ne comparăm mai puțin cu alții.

The Antidote: Happiness for People Who Can't Stand Positive Thinking - Oliver Burkeman

Oliver Burkeman: The Antidote: Happiness for People Who Can't Stand Positive Thinking - despre relația paradoxală între căutarea fericirii cu orice preț și găsirea ei: cu cât ne dorim mai mult să fim fericiți, cu atât realizăm că în cea mai mare parte a timpului nu putem fi astfel. Dacă ne-am gândi din când în când la "worst case scenario", am deveni de fapt mai rezilienți și, în cele din urma, mai fericiți.

No Rules Rules: Netflix and the Culture of Reinvention, de Reed Hastings

Reed Hastings: No Rules Rules: Netflix and the Culture of Reinvention - regulile care au condus la succesul Netflix pot fi aplicate și în alte companii - densitatea extremă a talentelor, transparența totală și feedback-ul permanent, care în cele din urmă permit eliminarea controlului excesiv și eliberarea resurselor de creativitate ale oamenilor.

Nine Lies About Work - Marcus Buckingham

Marcus Buckingham: Nine Lies About Work - tratăm de multe ori anumite idei despre muncă și angajați ca axiome, când de fapt ar trebui cel puțin nuanțate, dacă nu chiar contrazise complet. De exemplu, ideea de a aduce toți angajații la același nivel de performanță, în loc să punem accentul pe calitățile la care excelează sau ideea că oamenii au nevoie de feedback, în timp ce în realitate au nevoie de atenție.

The Subtle Art of Not Giving a F*ck - Mark Manson

Mark Manson: The Subtle Art of Not Giving a F*ck - uitati de "curentul pozitivist" si acceptati ca viața nu trebuie sa fie întotdeauna perfectă, nu putem fi întotdeauna fericiți și putem găsi un sens chiar și în lucruri mărunte.

Ultima, dar nu cea din urmă...

Flori pentru Algernon - Daniel Keyes

Daniel Keyes: Flori pentru Algernon - o carte mai specială pentru mine, despre ce înseamnă a fi umani, despre fericirea pe care ne-ar aduce-o (sau nu...) atingerea unui nivel extraordinar de inteligență și în cele din urmă despre impactul pe care îl producem în lume fiind pur și simplu noi înșine.

