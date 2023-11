WDP (Warehouses De Pauw) are acum aproximativ 1,54 milioane de metri pătrați de spații industriale și logistice în România, distribuite în 24 de parcuri. Până la finalul acestui an va ajunge aproape de 1,58 milioane de metri pătrați după finalizarea unei fabrici pentru Erkurt Holding, clădirii Taparo și extinderii Ursus Breweries,. În 2024, alți 100.000 mp se vor adăuga în portofoliul companiei, prin proiecte în Timișoara, Buzău, Ploiești sau Slatina. ”În general, construim built-to-suit, pe baza cerințelor clientului”, a explicat Gijs Klomp, Business Development Manager WDP România, la retailArena 2023.

Spații logistice și industriale cu creier

Sloganul companiei este ”depozite cu creier” și Gijs Klomp recunoaște că a zâmbit când l-a auzit prima dată. ”Dar dacă te gândești un pic, realizezi că o clădire nu mai e o simplă cutie, așa cum era altădată”.

El dă exemplul fabricii UTA din Arad. ”Este o creatură exotică în portofoliul nostru. Acolo sunt ziduri, un acoperiș și cam asta e tot. Dacă ne uităm la un depozit modern, vedem o evoluție majoră: sisteme de gestiune a clădirii, control al temperaturii etc. Multe dintre aceste lucruri depind de cerințele clientului, e modular: ai clădirea de bază, care deja are un pic de creier, dar nu la nivelul maxim, și apoi poți adăuga orice are nevoie clientul”.

Spațiile industriale și logistice sunt mult mai complexe decât erau foarte recent. De aceea, explică reprezentantul WDP România, este foarte importantă colaborarea cu clienții. ”Unele companii greșesc pentru că se implică mult prea târziu ca să mai poată adapta conceptul la nevoile afacerii lor. Vrem să implicăm clientul cât mai devreme, pentru ca proiectul să i se potrivească ca o mănușă”, a precizat el.

Flexibilitate versus siguranță

Flexibilitatea este principala cerință a retailerilor, potrivit lui Gijs Klomp, deoarece este dificil să prezici volumele în viitor. Aici apare principala sursă de tensiuni: clientul vrea flexibilitate iar dezvoltatorul vrea siguranță, certitudine.

Provocarea este să găsești un compromis, iar avantajul WDP este timpul scurt de livrare: dacă există PUZ, un proiect poate fi gata în 9 luni. Dar, avertizează Gijs Klomp, retailerii trebuie să ia în calcul întotdeauna că ar putea avea nevoie de extindere. De asemenea, retailerii au nevoie de un partener pe care să se poată baza, iar WDp dispune de capitalizarea necesară pentru a le susține planurile de creștere.

”Paradoxal, la ora actuală este aproape mai interesant să cumperi ceva decât să dezvolți tu, din cauza situației de pe piața de capital”, afirmă Gijs Klomp. În acest moment, WDP se concentrează în România pe zonele din apropierea marilor orașe sau a nodurilor de transport. Accentul este pe spațiile industriale, pentru că de acolo vine cea mai mare cerere. Iar asta, spune Gijs Klom, este o veste bună: înseamnă că producția se mută în România. Pe de altă parte, pe zona de retail a scăzut cererea.

Sursa foto: wall-street.ro / Ovidiu Udrescu