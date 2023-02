Suedezii de la Volvo Trucks au predat primul cap tractor greu 100% electric în România, la doar câteva luni după ce modelul Volvo FH a fost lansat. Această linie de autotractoare care a fost introdusă pe piață în anii '90 este disponibilă, în prezent, și în varianta electrică pe baterii, fiind una dintre cele două opțiuni existente în gama Volvo pentru cei care vizează transporturi pe rute regionale. În total, Volvo oferă cinci camioane electrice, inclusiv unul proiectat pentru a fi folosit în domeniul construcțiilor. Suedezii și-au propus ținte ambițioase la capitolul reducerii emisiilor, producătorul dorindu-și să ajungă la neutralitate de CO2 (net-zero emissions) până în 2050.

Per Forsberg, Managing Director Volvo România (stânga), Therese Hyden, Ambasadoarea Suediei în România (mijloc), Alexandru Păun, General Manager Blue River Transport (dreapta)

„Această livrare reprezintă un pas înainte major pentru călătoria pe care o face compania noastră în domeniul electromobilității! Acesta nu este doar primul camion electric Volvo pe care-l livrăm în România dar este și primul autotractor electric de 40 de tone prezent în țară. Orice pas în tranziția ecologică a transporturilor ne aduce mai aproape de o societate fără carbon. Iar Volvo Trucks, în calitatea sa de producător cu cea mai largă gamă de vehicule electrice în producția în serie este complet pregătit să sprijine industria în tranziția către un transport sustenabil”, a declarat Per Forsberg, Managing Director Volvo România.

Care sunt performanțele primului camion Volvo FH din România

Camionul Volvo FH Electric 4x2T face parte dintr-un ansamblu care include și o semiremorcă 100% electrică va fi folosit pentru livrări urbane și regionale care vor fi operate de Blue River, aceeași companie despre care scriam că a adăugat flotei și un camion electric Mercedes-Benz eActros ce va aproviziona magazine Lidl. Acel model este, însă, unul destinat livrărilor preponderent în zone urbane, în timp ce Volvo-ul FH va acoperi o arie mult mai mare, executând aprovizionarea pentru Lidl în zona de est a Bucureștiului, Ilfov, Giurgiu, dar și județele care se înșiră de-alungul autostrăzii A2 (Constanța, Ialomița, Călărași și Tulcea).

Semiremorca Schmitz Electric TKo cu baterii este cu temperatură interioară controlată și are propriile baterii care „hrănesc” sistemul de ventilație. În plus, osia este echipată cu sistem de regenerare a energiei pe frânare pentru a reîncărca în mers bateria. Cât privește autotractorul, cei de la Blue River au specificat un pachet de 6 baterii cu o capacitate totală de 540 kW (șase baterii de 90kW fiecare). Acesta dotat cu trei motoare electrice, care oferă o putere continuă de max. 657 cai putere și 2.400 Nm, și vor asigura o autonomie în sarcina maximă de 40 de tone (conform legislației din România) de până la 300 de kilometri per ciclu de încărcare.

Autotractorul poate fi echipat cu două până la șase baterii

Testele independente au dovedit, deja, că Volvo FH poate să depășească borna celor 300 de kilometri cu un „plin” al bateriilor și cu remorca la fel de plină. Modelul este echipat cu cutia de viteze Volvo I-Shift actualizată pentru camioanele electrice, cu o nouă strategie de schimbare a treptelor de viteză. Cutia de viteze funcționează în principal în treptele superioare, de la a 7-a în sus, și minimizează numărul de schimbări de viteză, pentru a oferi mai multă eficiență. Blue River a decis să folosească versiunea I-Shift fără maneta schimbătorului, cu comenzi în panoul de bord.

Volvo FH oferă și încărcare rapidă DC, dar și AC

În cazul aplicației Blue River, încărcarea bateriei se va face în cadrul depozitului Lidl România, pentru a optimiza timpul alocat încărcării bateriilor și a crește disponibilitatea camionului pentru livrări. Echipamentul de încărcare va fi un încărcător DC ABB Terra, cu putere maximă de 360 KWh, care va putea încărca, în același timp, atât camionul cât și semiremorca electrică. Încărcătorul de curent continuu este alimentat în principal cu energie verde, de la panouri solare.

Pentru Volvo FH Electric sunt disponibile două opțiuni de încărcare – curent alternativ (AC) sau curent continuu (DC).

Cu un încărcător DC, la o putere de încărcare maximă de 250 kWh, încărcarea bateriei se realizează foarte rapid – în 90 de minute se poate încărca până la 80% și în aproximativ două ore pentru 100%, ceea ce permite camionului să fie încărcat în timpul pauzei de prânz a șoferului pentru a adăuga o autonomie suplimentară.

În varianta AC, cu o putere de 43 kWh, o încărcare completă se poate efectua în 10 ore, opțiune ideală pentru încărcarea peste noapte.

Operatorul mizează pe parcurgerea a mai bine de 130.000 de kilometri pe an cu acest Volvo FH electric timp de șase ani. Blue River va folosi trei șoferi în trei schimburi, iar camionul va circula 7 zile din 7, executând cel puțin 3-4 livrări pe zi echivalente cu parcurgerea unei distanțe totale de 400-600 de kilometri pe zi. Cum charger-ul ABB de la depozitul Lidl permite fast-charging, camionul va fi încărcat parțial între drumuri.

Sursa foto: Wall-Street.ro