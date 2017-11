Guvernul Tudose ignora toate avertismentele si aproba “bulversarea fiscala”. Executivul a adoptat, in sedinta de miercuri, Ordonanta de modificare a Codului fiscal, care contine mutarea contributiilor de la angajator la angajat, taxa de “solidaritate” de 2,25% (redenumita “contributie asiguratorie pentru munca”), care ramane in sarcina angajatorilor, si reducerea impozitului pe venit de la 16% la 10%.

In plus, s-a adoptat un alt act normativ are prevede cresterea pensiei sociale la 640 de lei si a punctului de pensie la 1.100 de lei de la 1 iulie 2018, si majorarea indemnizatiei minime de crestere a copilului la 1.250 de lei, fata de 1.233 de lei, cat este in prezent, de la 1 ianuarie 2018. In acelasi timp, contributia care se vireaza la Pilonul II de pensii scade de la 5,1% la 3,7%.

In schimb, guvernul a amanat majorarea salariului minim pe economie de la 1.450 la 1.900 de lei, asa cum s-a promis. Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a declarat ca majorarea salariului minim va fi adoptata intr-o viitoare sedinta de Guvern.

Pe de alta parte, este cert ca procentul virat catre Pilonul II de pensii scade, de anul viitor, de la 5,1% la 3,7%, desi inca din anul 2016 ar fi trebuit sa ajunga la 6%, conform legii.

Misa insista: Revolutia Fiscala este benefica si pentru companii si pentru angajati

Desi atat mediul de afaceri, cat si sindicatele, au prezentat numeroase calcule din care reiese ca, dupa mutarea contributiilor, salariul net al angajatului scade, ministrul Finantelor, Ionut Misa, continua sa sustina ca mutarea contributiilor este benefica atat pentru companii cat si pentru salariati.

De altfel, si wall-street.ro a calculat inca de la final de octombrie, cu informatiile de la acel moment, cat va pierde un salariat din 2018 daca angajatorul nu ii va creste brutul.

Dintre motivatiile acestei masuri, Misa a prezentat doar doua: faptul ca exista multi angajatori care nu vireaza la stat contributiile sociale pentru angajati (157.798 de angajatori care nu au platit contributiile pentru un total de 2.076.097 de angajati, la 30 septembrie 2017), si o pensie mai mare (de la stat) pentru romani, in viitor.

Pentru angajatorii care nu platesc contributiile, Guvernul a introdus si raspunderea penala. Intrebat fiind de ce aceasta masura nu a fost suficienta si s-a optat si pentru mutarea contributiilor, ministrul Misa a motivat doar cu posibilitatea ca romanii sa primeasca o pensie mai mare in viitor.

El a indemnat romanii sa citeasca cu atentie Ordonanta adoptata inainte de a iesi in strada.

“Ii rog pe romani ca, inainte de a iesi la proteste, sa citeasca aceasta Ordonanta, sa incerce sa inteleaga ce le-am spus si sa gandeasca singuri. Am incredere in ei. Sa isi puna intrebarea daca ies in strada pentru interesul poropriu sau pentru interesul unor companii care pana acum au evitat plata impozitelor in Romania”, a mai spsu Misa.

Acesta a evitat, insa, raspunsurile referitoare la promisiunile electorale cu care PSD a castigat alegerile anul trecut, printre care si majorarea salariului net cu 20%. Misa a reluat, insa, teza potrivit careie salariul brut va creste cu 25% de la 1 ianuarie 2018, iar netul, in functie de categoria de salariat, va urca cu doar “4% - 4 si ceva la suta”.

In ceea ce priveste “contributia asiguratorie pentru munca”, care ramane in sarcina angajatorilor, Misa a explicat ca aceasta, in procent de 2,25%, se va imparti astfel: 20% la bugetul de stat, 20% la somaj, 5% la accidente de munca si boli profesionale, 40% la concedii medicale si 15% la creante salariale.

Cum se vor plati contributiile pentru activitati independente

Pentru cei care obtin venituri din activitati independente, Ordonanta prevede faptul ca CAS si CASS nu se mai platesc la venitul incasat. In cazul CAS, cel care incaseaza venitul va stabili la ce nivel vrea sa cotizeze, dar nu mai putin de salariul minim pe economie. In schimb, CASS se va plati direct la salariul minim. Pe de alta parte, cei cu venituri sub salariul minim pe economie vor fi scutiti de la plata contributiilor sociale.

Ministrul nu a mentionat, insa, impactul bugetar total al acestor masuri. El a facut referire doar la faptul ca la bugetul de stat se va face o economie de 8,9 miliarde de lei prin acest transfer.

Insa, potrivit Consiliului Fiscal, luate impreuna, modificarile propuse ale Codului Fiscal ar genera in 2018 o pierdere de venituri la nivelul bugetului consolidat de 5,2 miliarde de lei (0,6% din PIB). Estimarea nu include, insa, “compensatiile” promise de Guvern primariilor.

In cadrul consultarilor care au avut loc marti, la Palatul Victoria, Guvernul a propus primarilor cresterea cotei defalcate din impozitul pe venit de care beneficiaza municipiile de la 41,75%, cat este in prezent, la 43%, in contextul in care Executivul are in vedere reducerea impozitului pe venit de la 16% la 10%, ceea ce ar duce la scaderea veniturilor autoritatilor locale.

In plus, impactul calculat de Consiliul Fiscal nu include pvevederile legate de majorarea pensiilor si a indemnizatiilor pentru cresterea copilului.

PNL anunta o motiune de cenzura impotriva Revolutiei Fiscale

Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca va fi initiata o motiune de cenzura impotriva Guvernului Tudose si ca va sesiza Avocatul Poporului pentru a ataca la Curtea Constitutionala ordonanta de modificare a Codului fiscal.

“Vazand calamitatea fiscal — bugetara care risca sa loveasca Romania, calamitate provocata de guvernul de habarnisti economici condusi de Terente, (...) voi propune Biroului Politic Executiv care se intruneste luni depunerea unei motiuni de cenzura impotriva Guvernului. Motiunea de cenzura reprezinta cea mai puternica arma a Opozitiei si momentul in care suntem obligati sa apelam la acest instrument, care este singurul care poate duce la caderea Guvernului, este acest moment in care guvernarea PSD pune in pericol sanatatea economiei romanesti, veniturile cetatenilor romani, pune in pericol nivelul de viata al fiecarui roman. Sunt convins ca vom initia saptamana viitoare procedurile in vederea depunerii motiunii de cenzura", a declarat Ludovic Orban la Palatul Parlamentului.

Totodata, Orban a anuntat demararea unei campanii in urma careia cetatenii sa-i convinga pe parlamentari sa voteze motiunea de cenzura si a precizat ca vor exista discutii in Parlament cu reprezentantii tuturor grupurilor parlamentare, inclusiv cu cei de la UDMR si cu neafiliatii, dar si cu nemultumitii din PSD pentru a sustine motiunea.