In schimb, leul se apreciaza pe final de an in fata dolarului american, la un curs de 3,8915 lei/dolar, insa doar datorita slabiciunii monedei americane in fata celei europene (avand in vedere ca dolarul, ca si celelalte monede, sunt cotate indirect pe piata din Romania, prin intermediul euro).

In aceste conditii, prognozele economistilor pentru anul viitor pot parea chiar optimiste. Cel mai recent, analistii CFA si-au revizuit in crestere prognoza de curs pentru urmatoarele 12 luni, la 4,7329 lei/euro, (valoare in crestere cu 512 pips fata de cea inregistrata in luna anterioara).

Si mai important este faptul ca peste 90% dintre participantii la un sondaj al organizatiei anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni. Valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de 6 luni este de 4,6891 (in crestere cu 470 pips fata de valoarea inregistrata in exercitiul anterior).

Care este explicatia deprecierii leului?

Leul s-a depreciat sistematic in ultimele luni, din cauza dezechilibrelor macroeconomice tot mai adanci si pe fondul schimbarii de optica adoptata de BNR. Banca centrala a anuntat, recent, ca va permite o flexibilitate mai mare a cursului de schimb, pentri a putea mentine stabilitatea dobanzilor pe piata monetara.

Si guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a explicat recent ca o fluctuatie a cursului de plus/minus 1% nu este periculoasa, insa a mentionat faptul ca, dintre monedele din regiune, leul se confrunta cu o depreciere mai de durata, avand in vedere volumul tot mai mare de importuri care a condus, in ultimele luni, la adancirea deficitului comercial cu aproximativ un miliard de euro pe luna.

In ultimii ani, cursul leu/euro a fost unul din cele mai stabile din regiune, osciland in jurul a 4,5 lei/euro. Fluctuatiile din prezent sunt cele mai apmple inregistrate din anul 2012 incoace, cand, pe fondul tensiunilor politice generate de referendumul pentru demiterea presedintelui Traian Basescu, cursul a testat nivelul de 4,65 lei/euro, devenit maxim istoric pana in urma cu cateva luni.

Sursa foto: Shutterstock