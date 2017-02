Olanda isi propune sa devina pana in 2050 prima tara din Europa cu o economie complet circulara, in care recuperarea resurselor trece la un nou nivel. In fiecare industrie exista exemple care iti demonstreaza ca niciodata nu atingi limita inovatiei. Un astfel de model de business integrat este prima ferma de vaci, care va pluti in portul Rotterdam din luna decembrie. O investitie de 2,5 milioane de euro care a impresionat o lume intreaga.